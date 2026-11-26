George Simion a fost pus sub acuzare pentru instigare la violenţă după o declaraţie dură făcută în 2025. Liderul AUR a spus că ar trebui jupuiţi judecătorii care au respins candidatura lui Călin Georgescu în turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul trecut. Întâmpinat cu urale de susţinători în faţa Parchetului, Simion a încercat să se apere prin tăcere. Nu a spus un cuvânt în faţa procurorilor.

Până să intre în biroul procurorilor, liderul AUR le-a spus susţinătorilor săi ce părere are despre dosarul în care este anchetat.

"Este vizată doborârea partidului AUR, îngenuncherea noastră pentru că am refuzat repetat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm guvernul Vestea, am refuzat să le votăm propunerile lor. Tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu şi alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele într-un mod discreţionar au ajuns la acest procuror", a declarat George Simion, liderul AUR.

Procurorul general a răspuns rapid - acuzaţii nefondate.

Articolul continuă după reclamă

"Consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic", a spus procurorul general al României.

Procurorii l-au pus sub acuzare pe George Simion pentru instigare la violenţă din cauza unei declaraţii virulente pe care a făcut-o anul trecut, când Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu în turul doi din alegerile prezidenţiale.

"Cei care au comis lovitura de stat ar trebui să fie jupuiţi în piaţa publică", a declarat George Simion.

"În momentul în care foloseşti sintagma "ar trebui", gramatical, semantic, este judecată de valoare, nu este un îndemn", a explicat Alexandru Râşniţă, avocatul lui George Simion.

Deşi clipul a fost retras de pe internet, postarea a ajuns, totuşi, la sute de mii de oameni. În aceeaşi zi, la sediul Biroului Electoral Central sute de simpatizanți ai lui Călin Georgescu au protestat, iar tensiunile au degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine.

George Simion a fost audiat aici la Parchetul General timp de o oră. A fost însoţit de avocatul său şi, potrivit unor surse judiciare, ar fi fost sfătuit de el să nu dea declaraţii în faţa anchetatorilor.

Acuzaţia pe care i-o aduc procurorii este pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani.