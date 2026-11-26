Primarul din Baia Mare a fost sechestrat, torturat şi la un pas să fie violat de doi oameni de afaceri care voiau să se răzbune pentru controalele şi amenzile primite. În plus, au filmat totul, ca instrument de şantaj. În acest plan mafiot a apărut şi iubita unuia dintre atacatori, o fostă angajată a primăriei, care a atras victima într-un apartament din Bucureşti. Procurorii i-au arestat pe toţi trei după ce au descoperit acasă la ei obiecte folosite în timpul agresiunii.

Primarul din Baia Mare a fost atras într-un bloc cochet din cartierul Drumul Taberei de Anca Vigh, fiica unui poliţist şi fostă inspectoare la primărie sub pretextul că vrea să se angajeze din nou.

În timpul întâlnirii, oamenii de afaceri, ajutaţi de un complice, au dat buzna peste ei, s-au dat drept poliţişti şi i-au pus căluş şi cătuşe primarului.

"Am fost ameninţat cu un cuţit şi cu un electroşoc ca să nu scot nicio vorbă. A fost clar planificat, pentru că ei şi-au propus să mă sechestreze şi să mă umilească", povesteşte Doru Dăncuş, primar Baia Mare.

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Indivizii au vrut să îl agreseze sexual

Indivizii mascaţi i-au tăiat hainele primarului cu cuţitul şi au vrut să îl agreseze sexual. Apoi l-au obligat să prizeze cocaină şi au filmat totul.

După ce a scăpat, primarul a făcut plângere la Poliţie şi le-a adus anchetatorilor un obiect plin cu amprentele agresorilor.

"Am solicitat la plecare să-mi dea cureaua lui, pentru că nu mai aveam curea că-mi tăiase cureaua din pantaloni. (Dintr-o eroare nu şi-a dat seama, mi-a dat cureaua, am luat-o şi am predat-o anchetatorilor", menţionează Doru Dăncuş, primar Baia Mare.

Cine ar fi agresorii primarului

Poliţiştii spun că agresorii ar fi Raul şi Răzvan Kis, doi fraţi cunoscuţi în Baia Mare pentru viaţa de lux pe care o duceau, cu maşini scumpe şi vacanţe exotice. Ei i-ar fi cerut primarului să nu le mai deranjeze afacerile ilegale.

"A doua cerinţă a fost să îl cooptez în rândul membrilor de partid pe fratele său, Răzvan Kis, care îşi doreşte o carieră politică", spune Doru Dăncuş, primar Baia Mare.

"Au înregistrat totul şi i-au spus: "Dacă nu ne vei îndeplini aceste dorinţe, aceste doleanţe, aceste imagini, pe care noi le vom edita, evident, vor apărea în spaţiul online", explică Cristian Gheorghe, directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliția Română.

Porecliţi ''fraţii Tate de Baia Mare'', suspecţii au afaceri în HORECA şi construcţii, începute pe vremea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, condamnat la închisoare pentru luare de mită.

Cei doi frați, care deţin aproape 30 de imobile în diferite locuri din oraș au vrut să-l şantajeze pe primarul din Baia Mare care a trimis mai multe controale la construcțiile lor fara autorizatie. Printre ele această sală de evenimente care in acte apare ca fiind anexă agricola. Autorităţile le-au suspendat activitatea şi i-au amendat de două ori. Le-au pus şi sigiliu pe uşă, dar prima dată proprietarii l-au rupt şi a doua oară, când autorităţile au revenit aici, au schimbat uşa cu totul.

Fraţii postau articole compromiţătoare despre edil

Acuzaţi că l-au sechestrat şi umilit pe primar, fraţii Kis controlau un site de ştiri cu ajutorul căruia lansau articole compromiţătoare despre edil, în încercarea de a-l intimida pentru a-l convinge să nu mai trimită controale pe capul lor.

"Am fost urmărit şi în Paris, am fost urmărit şi în Bucureşti, am fost urmărit în Baia Mare. Ei mi-au spus că ştiu ce fac copiii mei, unde sunt la şcoală, unde stau părinţii mei. Nu putem trăi într-un şantaj permanent", explică Doru Dăncuş, primar Baia Mare.

Chiar şi poliţiştii cu experienţă, care au văzut multe la viaţa lor, au rămas uimiţi de planul mafiot. La percheziții au descoperit, însă, dovezi acuzatoare.

"Au fost identificate şi ridicate obiecte utilizate în timpul agresiunii, printre care călușul, aparatul cu electroșocuri şi o cheie de cătuşe", menţionează Mihaela Melconian, purtătoarea de cuvânt a DIICOT.

După ce a făcut denunţul împotriva agresorilor, primarul s-a întâlnit de mai multe ori cu aceştia şi i-a înregistrat cu aparatură pusă la dispoziţie de procurori. Cei doi atacatori şi femeia care i-a ajutat ar putea fi condamnaţi la cel puţin 10-15 ani de închisoare.