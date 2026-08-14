O nouă alertă în Costinești, după ce un fragment de dronă a fost găsit pe plajă, lângă foișorul salvamarilor. Bucata a fost ridicată imediat de o echipă de la SRI.

Noul fragment a fost zărit, vineri dimineața, de turiștii care veniseră pe plajă. Bucata se afla lângă foișorul salvamarilor. Nu se știe deocamdată cum a ajuns acolo: dacă a fost adusă de valuri sau a scos-o cineva din apă și a lăsat-o acolo.

O altă dronă la Costinești

Cu doar o zi înainte, o dronă a fost identificată în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, după ce un apel la 112 a anunțat prezența acesteia.

Articolul continuă după reclamă

Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a confirmat că obiectul observat joi dimineață în zona Tineretului din Costinești este „un obiect zburător fără pilot”. În urma sesizării, la fața locului au intervenit reprezentanți ai IPJ Constanța, SRI, Gărzii de Coastă, ISU și Jandarmeriei, fiecare structură acționând potrivit competențelor. Din fericire, drona nu avea explozibil.

În ultimele luni, pe litoralul din apropierea Costineștiului au mai fost raportate obiecte sau fragmente despre care s-a presupus că ar avea legătură cu drone.

Un astfel de caz a fost semnalat în februarie, pe sectorul de plajă dintre Costinești și Tuzla. Ulterior, în aprilie, un fragment găsit în aceeași zonă a fost verificat de autorități, care au indicat că acesta ar fi ajuns pe țărm adus de curenții marini.

În iunie, pe fondul unor incidente cu drone maritime raportate în zona Constanței și în stațiunile din apropiere, autoritățile au intensificat verificările pe litoral.