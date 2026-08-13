O altă serie de incidente ce stârnesc îngrijorare în plin sezon estival. Mai multe capcane mortale au fost descoperite atât pe Autostrada Soarelui, cât şi pe calea ferată. Este vorba despre obiecte metalice, borduri sau traverse, care au fost montate intenţionat. Numai astăzi au fost găsite 10 anvelope pe calea ferată. Consecințele pot fi catastrofale. Cu toate astea, autorii încă nu au fost încă prinşi.

O altă serie de incidente ce stârnesc îngrijorare în plin sezon estival. Mai multe capcane mortale au fost descoperite atât pe Autostrada Soarelui, cât şi pe calea ferată. Este vorba despre obiecte metalice, borduri sau traverse, care au fost montate intenţionat. Numai astăzi au fost găsite 10 anvelope pe calea ferată. Consecințele pot fi catastrofale. Cu toate astea, autorii încă nu au fost încă prinşi.

Constanța–Mangalia, cea mai aglomerată rută feroviară pe timpul verii. Vieţile a sute de călători au fost în pericol după ce o mână criminală a pus, între şine mai multe capcane. Dacă un angajat CFR nu le-ar fi descoperit la timp, România ar fi putut avea una dintre cele mai mari catastrofe feroviare.

Pe o distanţă de doar 500 de metri, pe calea ferată au fost descoperite trei obstacole. Două traverse de câte 60 de kilograme au fost trase între şine. O bornă hectometrică a fost smulsă din pământ şi aruncată pe linie, iar în calea trenului a fost pus şi un morman din crengi. Oricare dintre aceste obstacole putea provoca o tragedie.

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Cu toate astea, autorii încă nu au fost identificaţi, desi în zonă există camere de supraveghere.

"Nu este în regula. Pot să afecteze mulţi oameni nevinovaţi dintr-o joacă, o prostie", a declarat o persoană.

"Ultimul astfel de incident a fost semnalat în dimineaţa zilei de 13 august 2026, când personalul feroviar a identificat 10 anvelope auto, amplasate în gabaritul liniei", a declarat Bogdan Tănase, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Siguranța feroviară a fost pusă în pericol şi pe Valea Jiului, weekendul trecut. Acolo, trei minori au pus o dală de beton pe şine şi au ridicat un capac de protecție. Tinerii au fost prinşi şi amendaţi.

"Este destul de grav ce se poate întâmpla. Toate acestea sunt de o gravitate deosebită. Se poate întâmpla oricând o catastrofă şi cred că ar trebui să reuşim să eliminăm această situaţie. Sunt persoane care caută senzaţionalul, sunt persoane care ar dori să vadă dezastre", a spus Victor Maftei, poliţist.

O situaţie similară, la fel de gravă, a apărut şi pe Autostrada Soarelui. Iulian mergea cu familia spre mare când a făcut brusc pană.

"Dintr-odată explozie, am făcut pană. Mi s-a tocat cauciucul. Am redus viteza și am tras pe refugiu. Nu am avut prea mare viteză, 100 cam așa. Sunt foarte periculoase pentru șoferi, mai ales dacă se întâmplă pe față", a spus Iulian, şofer.

Şi nu e singurul caz.

Până acum 3 șoferi au depus plângere la Poliție după ce au făcut pană, din senin, pe Autostrada Soarelui. Numărul celor păgubiți ar putea fi însă mult mai mare. Tocmai de aceea, polițiștii le cer șoferilor să sesizeze de fiecare dată astfel de incidente.

O explozie de pneu la 130 de kilometri pe oră poate avea efecte catastrofale.

"Practic, se duce spre terorism, ca să faci o acţiune intenţionată care să produci un accident. Accident care la 130 km/h poate să ducă şi la pierderea vieţii", a explicat Titi Aur, specialist conducere defensivă.

Polițiștii s-au sesizat cu privire la infracțiunea de "așezarea de obstacole pe drumul public de natură a pune în pericol siguranța în trafic", care prevede pedeapsa cu închisoarea între 3 luni și 2 ani.

"Anchetatorii trebuie să caute ceea ce numim un 'pattern operațional': cum sunt construite obiectele, ce materiale sunt folosite, ce tip de sudură, modul cum au fost amplasate.

O altă ipoteză care, de asemenea, în contextul european actual, trebuie verificată, chiar dacă acum nu există niciun element public care să permită atribuirea accidentelor de pe A2 Rusiei. Mă refer la ipoteza sabotajului ca parte a războiului hibrid", a explicat Paul Herinean, profiler.

Tentative de sabotaj pe calea ferată sunt în toată Europa. În Germania, traficul a fost paralizat ore întregi după ce două cabluri de fibră optică au fost tăiate. În Franţa, au fost incendiate instalații și tăiate cabluri de comunicații pe mai multe linii de mare viteză. Cel mai grav a fost în Polonia, unde anul trecut, o explozie a distrus o porțiune de cale ferată.