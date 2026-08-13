Un incendiu a izbucnit la ultimul vagon al unui tren de călători aflat în gara Ilteu din judeţul Arad. Călătorii au fost evacuaţi în siguranţă, iar vagonul a fost îndepărtat de garnitură.

Un incendiu a izbucnit joi, 13 august 2026, la ultimul vagon al trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, în timp ce garnitura se afla în stația Ilteu. Focul a fost semnalat în zona grupului sanitar, iar pasagerii au fost coborâți în siguranță. Nu au fost înregistrate victime.

Incidentul a fost semnalat la ora 16:51, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara.

Serviciul de pompieri a fost solicitat pentru intervenție, iar la ora 16:53 linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, pentru ca operațiunile să se poată desfășura în condiții de siguranță.

Articolul continuă după reclamă

Vagonul afectat de incendiu a fost ulterior detașat de restul trenului. Toți călătorii au fost coborâți în siguranță, iar autoritățile au anunțat că nu sunt victime.

Personalul feroviar și echipele de intervenție continuă verificările și acțiunile necesare pentru gestionarea situației.