Video Cum s-a ales fiul lui Borcea cu brăţară electronică: şi-a agresat fosta iubită şi i-a furat cheile
Fiul cel mare al lui Cristi Borcea este monitorizat cu brăţară electronică, după un incident cu fosta iubită. Patrick Borcea este acuzat că ar fi ameninţat-o şi agresat-o, iar instanţa a emis un ordin de protecţie pentru şase luni.
Totul s-a întâmplat după un conflict cu fosta lui iubită. Concret, tânăra a plecat pentru scurt timp de acasă, iar când s-a întors l-a găsit pe individ în locuință.
Are un ordin de protecție emis de judecători, pe o perioadă de 6 luni
Între cei doi a izbucnit un conflict, în urma căruia aceasta ar fi fost amenințată și lovită de fiul lui Borcea. După incident, individul a plecat din locuință cu cheile apartamentului și ale mașinii femeii, pe care le-a predat la Secția 20 Poliție
Fiul cel mare al lui Cristi Borcea este, mai nou, monitorizat electronic și are un ordin de protecție emis de judecători, pe o perioadă de șase luni. E cercetat pentru amenințare, lovire sau alte violențe dar și pentru furt calificat.