Portretul unui grec condamnat în ţara lui pentru un furt de şase milioane de euro stă la loc de cinste la Iaşi. Declarat cetăţean de onoare al oraşului, Dimitrios zâmbeşte la intrarea în Mitropolie, chiar în spatele patriarhului Daniel. Nici primăria, nici biserica nu se grăbeasc să retragă onorurile făcute grecului.

În mozaicul de la Mitropolia Moldovei apare preotul Dimitrios Fourlemadis, condamnat la opt ani de închisoare pentru că a delapidat milioane de euro, bani pentru sărmani, când era şeful organizaţiei de binefacere a bisericii ortodoxe din Grecia. A făcut recurs, procesul încă se judecă şi a rămas cu onorurile la Iaşi.

Mozaicul a fost făcut în anul 2000 pe baza unei fotografii din anul 1996 care surprindere momentul aducerii moaştelui sfântului Andrei la Iaşi. Este momentul-cheie care a transformat pelerinajul de aici în cel mai mare de la noi din ţară, dar şi din această zonă a Europei.

Hoț în Grecia, glorificat în România

Atunci, Dimitrios Fourlemadis era student la Iaşi şi liderul unei organizaţii de studenţii greci care a ajutat la aducerea moaştelor în capitala Moldovei.

"Activitatea sa culturală şi de legătură dintre municipiul Iaşi şi statul grec a fost recunoscută de consiliul local prin conferirea statutului de cetăţean de onoare. În momentul în care se doreşte retragerea acestui titlu o poate face tot consiliul local", a declarat Sebastian Buraga purtător de cuvânt primărie.

"Cât despre a şterge sau a scrie istoria, acesta nu este un lucru specific. Momentul istoric este momentul istoric, istoria nu se schimbă, dar oamenii se mai schimbă, şi în bine şi în rău", a declarat preot Constantin Sturzu, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei.

"Este abominabil ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră. Din momentul în care omul are aşa nişte tare şi atârna aşa de greu, sigur, să i se retragă tot", spune un credincios.

Dosarul în care preotul este acuzat de delapidare este acum la Curtea Supremă care analizează condamnarea grecului. Nu este singurul scandal în care a fost implicat Dimitrios Fourlemadis. A fost acuzat că a trimis costume de Holloween şi lenjerie intimă celor afectactaţi de tsunami-ul din 2004, din Sri Lanka.

