După 9 luni în care a fost căutat de polițiști în toată lumea, Horațiu Potra a fost adus astăzi în România, flancat de mascați. Nu a venit singur, ci împreună cu fiul și nepotul său. Liderul mercenarilor din Congo a ales calea rapidă: a refuzat un proces de extrădare în Dubai și le-a ușurat munca procurorilor români, cerând chiar el să fie trimis înapoi în România.

După 9 luni de când a fost dat în urmărire internațională, liderul mercenarilor s-a întors în România în cătuşe, flancat de mascați. A fost adus de autorităţi de la Dubai. Extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai s-a realizat atât de repede pentru că mercenarul şi-a dat acordul, iar asta a scurtat procedura. El a fost dat în urmărire internaţională în februarie anul acesta şi este considerat personaj cheie în dosarul loviturii de stat pusă la cale, aşa cum spun procurorii, de Călin Georgescu, fostul candidat la Cotroceni.

Împreună cu liderul grupării de mercenari au fost aduși în țară fiul și nepotul acestuia, şi ei aflaţi pe lista celor mai.vânaţi infractori din lume Cei trei au fost reperaţi în Dubai la sfârșitul lunii septembrie, pe aeroport, înainte de a se îmbarca spre Moscova. "Avem date certe din anchetă că Horațiu Potra face demersuri cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil", a declarat Alex Florența, procurorul general. Imediat după aducerea în ţară, preşedintele Nicuşor Dan a lăudat reuşita autorităţilor române.

Avocatul lui Horaţiu Potra susţine că liderul mercenarilor vrea să arate tutror că e nevinovat. Şi de aceea nu a contestat extrădarea. Horaţiu Potra, fiul şi nepotul lui au intrat în vizorul autorităţilor în decembrie anul trecut, după ce alegerile prezidenţiale au fost anulate. Veneau în Bucureşti, în maşini şi pe rute diferite, şi, spun procurorii, ar fi vrut să provoace haos. 20 de persoane luaseră drumul Capitalei ca să agite spiritele, iar în maşinile lor au fost găsite multe arme albe şi elemente pirotehnice.

Planul ar fi fost ticluit cu o zi înainte, la o fermă de cai din Ciolpani, iar creierul, spun procurorii, a fost Călin Georgescu, fost candidat la președinție. În februarie anul acesta, cu doar două zile înainte ca autoritățile din România să emită mandatul de arestare pe numele lui Horaţiu Potra, procurorii au descins la locuințele lui și ale apropiaților săi. Ce au găsit i-a luat prin surprindere chiar și pe șefii din poliție. Horaţiu Potra a reuşit să fugă din ţară şi periodic trimitea mesaje prin intermediul reţelelor de socializare.

