Incident violent izbucnit în Piaţa Flavia din Timişoara. Comercianţii au sărit la bătaie la jandarmii care făceau o razie la tarabe. Oamenii legii au încercat să legitimeze un vânzător, iar conflictul a degenerat.

Jandarmii au fost înconjuraţi de comercianţi, iar de aici până când scandalul să ia amploare nu a mai fost decât un pas.

Ce spun oamenii legii

În data de 21.12.2025, în jurul orei 13:00, în Piața Flavia, efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara au desfășurat o acțiune punctuală pentru combaterea comercializării produselor susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul acesteia, a fost identificată o persoană care oferea spre vânzare astfel de produse.

Jandarmii au solicitat persoanei să se legitimeze și să îi însoțească la autospecială pentru întocmirea actelor de sesizare. Persoana a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrantă, moment în care un alt bărbat a intervenit împiedicând aplicarea măsurilor legale prin acte violente și injurii.

Pentru aplanarea conflictului, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea celor două persoane, care au fost ulterior conduse la autospecială pentru luarea măsurilor legale.

Totodată, la nivelul unității, au fost dispuse verificări interne pentru analizarea modului de acțiune al jandarmului și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această situație, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsuri conform prevederilor legale.

