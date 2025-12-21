Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara

Incident violent izbucnit în Piaţa Flavia din Timişoara. Comercianţii au sărit la bătaie la jandarmii care făceau o razie la tarabe. Oamenii legii au încercat să legitimeze un vânzător, iar conflictul a degenerat.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 19:24
Galerie (5)

Jandarmii au fost înconjuraţi de comercianţi, iar de aici până când scandalul să ia amploare nu a mai fost decât un pas.

Ce spun oamenii legii

În data de 21.12.2025, în jurul orei 13:00, în Piața Flavia, efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara au desfășurat o acțiune punctuală pentru combaterea comercializării produselor susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul acesteia, a fost identificată o persoană care oferea spre vânzare astfel de produse.

Articolul continuă după reclamă

Jandarmii au solicitat persoanei să se legitimeze și să îi însoțească la autospecială pentru întocmirea actelor de sesizare. Persoana a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrantă, moment în care un alt bărbat a intervenit împiedicând aplicarea măsurilor legale prin acte violente și injurii.

Pentru aplanarea conflictului, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea celor două persoane, care au fost ulterior conduse la autospecială pentru luarea măsurilor legale.

Totodată, la nivelul unității, au fost dispuse verificări interne pentru analizarea modului de acțiune al jandarmului și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această situație, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsuri conform prevederilor legale.

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bataie timisoara jandarmi
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Evenimente » Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara