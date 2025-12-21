Fost membru CSM, reacţie la referendumul propus de Nicușor Dan: "Nu poate face referendum în justiţie"

Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, a reacționat duminică la anunțul președintelui Nicușor Dan privind organizarea, în luna ianuarie, a unui referendum în rândul magistraților. Neacșu a subliniat că președintele României nu are atribuții legale pentru a iniția un astfel de referendum în domeniul justiției și nici nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. Într-un comentariu dur, acesta a descris inițiativa drept "nebunia unui dictatoraș de operetă care și-a uitat pastilele", potrivit News.ro.

"Când să-l laud şi eu pe Nicuşor Dan (şi am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele", scrie Adrian Toni Neacşu pe Facebook.

Fostul judecător şi membru CSM consideră că ”chiar astăzi preşedintele CSM are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii”.

"CSM este autoritate constituţională, parte a autorităţii judecătoreşti, garantul independenţei justiţiei şi total independent faţă de amestecul puterii executive", mai afirmă Toni Neacşu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".

Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că "inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism".

