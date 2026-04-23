Bătaie generală în aeroportul Bucureşti Băneasa, provocată de un obicei pe care îl au mulţi români. Patru bărbaţi şi o femeie s-au încăierat violent după un răspuns negativ la întrebarea "Nu vă supăraţi, vreţi să facem schimb de locuri în avion?". Speriaţi de bătaia care a izbucnit în mijlocul lor, ceilalţi pasagerii au chemat poliţia, care i-a reţinut pe toţi combatanţii.

Cearta a început în avion şi s-a terminat după ce pasagerii au coborât din aeronavă. Primul pumn a plecat după un schimb dur de replici. A urmat o învălmăşeală şi au intrat în luptă şi femeile. Una dintre ele este lovită violent cu piciorul de un bărbat.

Au fost trei scene de luptă până să intervină poliţiştii. Unul dintre atacatori şi-a lovit victima pe la spate chiar sub privirile agenţilor. În altă scenă de luptă, o femeie se repede asupra unui individ, iar cel care încearcă să îi despartă primeşte un pumn în plină figură. Urmează lovituri dure, iar în cele din urmă, o sticlă zboară în capul unui combatant.

Scandalul a început într-un avion care venea din Germania

Un cuplu care nu plătise taxa suplimentară ca să aibă locuri alăturate a fost refuzat de bărbatul căruia îi ceruseră să facă schimb de locuri ca să stea împreună. Refuzul a declanşat reproşuri, ameninţări şi jgniri.

Conform regulilor companiilor aeriene, şefa însoţitorilor de zbor trebuie să anunţe pilotul despre incident, dar nu a făcut-o.

"La bordul aeronavei avem un formular completat care este semnat de căpitan și se numește final warning și acesta ajunge la pasager. Acum, pasagerul se poate calma sau poate să continue. Avem și posibiltatea de a-l imobiliza în aeronavă și evident la sosire va fi preluat de poliție", spune Liana Yilmag, TAROM, Șef Cabină.

Conflictul a escaladat după ce pasagerii au coborât din avion

Bătaia din aeroport a durat minute bune, timp în care pasagerii din preajmă puteau să fie şi ei răniţi. Poliţiştii au luat măsuri.

"A fost dispusă măsura reținerii față de 3 bărbați pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsură controlului judiciar", spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Liniile aeriene lowcost au tarife suplimentare dacă vrei să îţi alegi locurile - până la 300 de lei de persoană. Deseori, pasagerii preferă să nu plătească şi fac schimb de locuri, însă, uneori, asemenea cereri stârnesc conflicte. În acest caz, este indicat să apelaţi la însoţitorii de zbor pentru a calma spiritele. Violenţele din avion sau aeroport pot avea consecinţe pe termen lung. Companiile aeriene pot interzice persoanelor cu istoric violent să călătorească în avioanele lor.

