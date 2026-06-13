Patru bărbaţi s-au bătut în stradă, la Zalău, sub ochii copiilor. Atenţie, urmează informaţii şi imagini care pot afecta emoţional! O cameră de supraveghere a surprins momentul în care cei patru şi-au împărţit pumni şi picioare, asta deşi mai mulţi copii se aflau în apropiere.

Conflictul a izbucnit după o serie de discuţii în contradictoriu, iar doi dintre invidizi le-au adresat celorlalţi injurii. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii publice.

În urma schimbului de replici, conflictul a escaladat, iar doi dintre bărbați le-ar fi aplicat lovituri cu pumnul celorlalți doi participanți.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs faptele. De asemenea, cei patru bărbați implicați au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiind informați că pot solicita unul în instanță.

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Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, incidentul a avut loc în data de 11 iunie, în jurul orei 19.15. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane.