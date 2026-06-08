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Galerie foto La Tomatina 2026. Cum a arătat cea mai mare bătaie cu roşii din Columbia

La Tomatina 2026. Cum a arătat cea mai mare bătaie cu roşii din Columbia La Tomatina 2026. Cum a arătat cea mai mare bătaie cu roşii din Columbia - Profimedia Galerie (8)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 10:41 | Modificat la 08.06.2026, 10:48

Bătaie generală cu roşii în Columbia, unde participanţii, acoperiţi din cap până în picioare, au aruncat unii în alţii 40 de tone de tomate special cultivate pentru acest eveniment.

Evenimentul se numeşte La Tomatina şi adună în fiecare an mii de persoane care se distrează aruncând cu roşii în toate direcţiile.

Roşiile folosite nu sunt bune pentru mâncat. Povestea festivalului La Tomatina a început în 1945, când o simplă ceartă dintr-o piaţă din oraş a degenerat într-o bătaie generală.

Nu există echipe, puncte sau arbitri, însă există o recomandare: pentru a evita rănirile, participanții sunt încurajați să strivească roșiile înainte de a le arunca (și, bineînțeles, să nu arunce altceva).

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Redactia Observator
Redactia Observator
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