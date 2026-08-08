Furtunile de vară nu rezolvă însă problema secetei. Şi-avem imagini care să dovedească asta... Slănicul, unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Buzău, aproape că nu mai ajunge la vărsare.

Din Râul Slănic a mai rămas doar un fir de apă. Imaginile surprinse în aceste zile arată cât de gravă e situația.

"Nu are niciun pic, niciun pic nu mai are apă. Și altă chestie, Slănicul acum câțiva ani de zile, când scădea, rămânea pe pietre sare, nu mai este așa ceva. Ultima dată să fie acum vreo 2 luni de zile - 3 luni când a venit apa puțin mai mare, în rest nu mai e", a spus un locuitor din zonă.

Dacă seceta va continua, astfel de imagini vor deveni tot mai frecvente, cu efecte asupra ecosistemelor, agriculturii și rezervelor de apă ale comunităților. Iar localnicii resimt deja din plin efectele secetei hidrologice.

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"Cu căldurile astea au secat și numai când plouă vine de pe versanți și se mai adună apă. Și apa nu e bună că e sărată. Și pânza freatică la fântâni și toate cele a scăzut enorm de mult", a spus un localnic.

Mai jos, în zona localității Săpoca, specialiștii au constatat deja fenomenul de secare a râului, apa continuând să circule doar prin stratul de pietriș din albie.

"Acest fenomen se manifestă doar la vărsarea în râul Buzău, în amonte de punctul Săpoca, pârâul Slănic are un debit foarte redus și se pierde treptat la vărsarea în râul Buzău", a declarat Constantin Drenea, hidrolog.

Râul Slănic izvorăște din Munții Vrancei și străbate aproximativ 73 de kilometri, traversând șase comune din județul Buzău.