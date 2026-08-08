Administraţia Naţională Apele Române anunţă, sâmbătă seară, că operaţiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă a fost finalizată după 7 ore. Ieri, prima misiune de acest fel s-a încheiat după 11 ore. Soluţia este oricum una de scurtă durată, în condițiile în care nivelul fluviului continuă să scadă. Specialiştii în energie vorbesc acum şi despre un al doilea mare pericol.

Cele patru barje scufundate vor forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit pe Dunărea Veche, de unde se alimentează centrala de la Cernavodă. Acolo unde și astăzi nivelul a scăzut cu patru centimetri față de ieri.

Cele două barje scufundate astăzi sunt poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului.

"Debitul Dunării la intrarea în țară este astăzi în jurul valorii de 1.400 de metri pe secundă și se va menține staționar până pe 12 august. Începând cu 13 august, debitul Dunării va crește", a declarat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române.

Articolul continuă după reclamă

"Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă ploaie nu poate", a spus şi Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor.

"Degeaba e încercare, cât să crească? 2 centimetri? Acolo are opt metri adâncime și barjele au patru metri, apa nu-și vede de drum?", a spus un locuitor din zonă.

Autoritățile susțin acum că această criză putea fi evitată.

"Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolva serios această problemă, blocat de ani de zile și încercăm să-l deblocăm în aceste zile. Se referă la ridicarea cotei de fund a albiei pe brațul Bala înspre Borcea. Se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa și a scădea rezistența hidraulică. Se referă la un bypass între cele două brațe mai în aval, pentru a se echilibra, pentru a sprijini nevoile celor care navighează", a precizat Radu Miruţă.

Pe de altă parte, specialiștii în energie vorbesc despre încă un pericol. Temperatura apei.

"Există și alte nevoi, spre exemplu avem componente de navigație, alți consumatori în zonă, cota și temperatura Dunării. În România nu există o legislație, dar dacă ne uităm în Franța, dacă temperatura apei în aval trece de 28 de grade Celsius, atunci centrala este oprită", a explicat Alexandru Ciocan, expert în energie.

Dacă prima operațiune de scufundare a barjelor a durat 11 ore, cea de-a doua operațiune a durat 7 ore.

"Operaţiunea s-a finalizat cu succes. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seară şi în cursul zilei de luni", au anunţat, sâmbătă seară, cei de la Apele Române.