Apar noi declaraţii în cazul Andreei, fetiţa de 11 ani găsită teafără după ample căutări în Bacău. Unchiul copilei contestă varianta potrivit căreia aceasta s-ar fi ascuns singură în casa în care a fost descoperită şi lansează acuzaţii la adresa proprietarei imobilului. Bărbatul susţine inclusiv că nepoata sa era îmbrăcată diferit atunci când a fost găsită şi cere anchetatorilor să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere ale proprietăţii.

Cazul fetiţei găsită după căutările din Bacău, în centrul unor noi suspiciuni

Cazul Andreei, copila de 11 ani din comuna Parava, Bacău, găsită vie după o amplă operaţiune de căutare, ridică noi semne de întrebare în familie.

Fetiţa a fost descoperită într-un dulap aflat într-o anexă a unei case situate la aproximativ 2,5 kilometri de locuinţa sa. Imobilul nu ar fi fost însă complet abandonat, aşa cum s-a crezut iniţial, ci ar fi fost folosit din când în când de proprietară.

Mama Andreei şi copila ar fi cunoscut casa, pentru că femeia ar fi mers în trecut acolo pentru a face diferite treburi în gospodărie.

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Cum ar fi ajuns Andreea în casa în care a fost găsită

Potrivit informaţiilor oferite de unchiul fetiţei după găsirea acesteia, Andreea ar fi intrat în locuinţă şi ar fi mâncat alimente găsite în frigider. Ulterior, s-ar fi refugiat în anexa casei, unde ar fi rămas blocată.

Proprietara ar fi observat, la întoarcere, că lipseau alimente din frigider şi că cineva se afla în anexă, moment în care a alertat autorităţile. Fetiţa a fost găsită ulterior ascunsă într-un dulap.

Andreea le spusese iniţial celor care au găsit-o că, după ce a plecat de acasă, a mers în parc, unde s-a întâlnit cu o altă fetiţă, apoi a mers la aceasta acasă şi a mâncat o felie de pepene.

Unchiul copilei spune însă că familia are o altă perspectivă asupra celor întâmplate.

Unchiul fetei lansează acuzaţii la adresa proprietarei

Bărbatul susţine că între mama Andreei şi proprietara casei ar fi existat tensiuni după ce mama copilei nu ar mai fi mers să lucreze pentru aceasta.

Unchiul mai precizează, într-un live postat pe pagina lui de Facebook, că proprietara ar fi atras-o pe copilă în locuinţă cu dulciuri. El susţine, de asemenea, că femeia ar ameninţa-o pe mama fetei cu închisoarea din cauza dispariţiei şi afirmă că aceasta ar urmări ca Protecţia Copilului să îi ia copilul.

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Aceste acuzaţii reprezintă, în acest moment, versiunea prezentată de unchiul fetei şi nu au fost confirmate de anchetatori.

Familia cere verificarea camerelor de supraveghere

Unchiul Andreei le cere autorităţilor să ridice şi să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere despre care afirmă că există pe proprietatea unde a fost găsită fetiţa.

"Dacă sunteţi dumneavoastră vinovată, de ce nu daţi camerele? Şi să nu ştergeţi ceva de pe camere, cum a intrat nepoata mea cu alte haine. A fost filmată altcumva, ca să muşamalizaţi ceva. Mulţumim autorităţilor şi vă rugăm să luaţi camerele de luat vederi, ca să se vadă dacă într-adevăr s-a ascuns şi nu a ştiut nimeni de ea", a declarat unchiul fetei.

Bărbatul mai spune că Andreea ar fi plecat de acasă îmbrăcată cu o pereche de blugi şi un tricou roşu, însă, atunci când a fost găsită, ar fi purtat alte haine.

Familia consideră că imaginile de supraveghere ar putea lămuri cum a ajuns copila în imobil şi ce s-a întâmplat în perioada în care a fost dată dispărută.

Unchiul fetei le-a mulţumit autorităţilor pentru mobilizarea din timpul căutărilor, dar le cere anchetatorilor să verifice această nouă pistă şi să stabilească exact împrejurările în care Andreea a ajuns în casa unde a fost găsită.