SummerWell, ediţia aniversară cu numărul 15. Aseară, mii de oameni s-au bucurat de muzică, atmosferă şi distracţie pe cinste. Iar surprizele nu s-au oprit la scenele festivalului. Activităţi pentru toate gusturile, provocări şi multă voie bună au fost şi la Colţul Antena.

Prima noapte de festival a venit cu o doză serioasă de distracție. Charlotte Cardin sau Vicky Sometani sunt doar câţiva artiştii care au făcut un show de excepţie .

Atmosfera de la Summer Well este la cote maxime! Two Feet a urcat pe scenă în aplauzele a zeci de mii de oameni care l-au așteptat cu nerăbdare. Artistul își poartă fanii prin cele mai iubite piese, iar energia este incendiară.

"Overall e genial, e unul dintre cele mai bine organizate festivaluri din punct de vedere al numărului de persoane per spaţiu, şi câte activităţi ai şi cât de spaţios, e ca o plimbare în parc.", spun mai mulţi băieţi.

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"Atmosfera este chiar mai bună decât în anii trecuţi. Poate e şi din cauza headliner ilor dar, toata lumea a fost plină de energie, foarte multă lume la main stage. Ne-am conectat foarte tare cu artiştii, şi la Charlotte şi Two Feet, zici că eram cu ei pe scenă.", adaugă fetele.

Iar surpriza serii a fost apariţia senzaţională a actorului şi cântăreţului Michele Morrone.

"Mi-a plăcut şi twofeet că l a adus pe domnul Michele Morrone şi ştim cu toţii că e viaţa noastră. Datorită oamenilor, s-a simţit foarte viu, foarte vibrant, foarte energetic, foarte plăcut, adică am putut să mă simt în largul meu, să dansez, să mă simt bine.", mărturisesc participanţii.

"A însemnat nişte nopţi nedormite, a însemnat multă bucurie în momentul în care ne confirma un artist pe care îl urmăream de multă vreme şi voiam să îl aducem în România.", precizează John Varbiu, organizator.

"Este minunat, pentru mine SummerWell înseamnă vara, de 15 ani, în fiecare al doilea weekemd din august vin vineri sâmbătă şi duminică. Antena Academy este prezentă la SW, pentru că sunt exact unde ne dorim, în rândul tinerilor, care îşi doresc să evolueze, să se distreze şi sunt creativi, aşa că e momentul perfect să îi întâlnim.", menţionează Nadina Câmpean, jurnalist Observator.

Aceeaşi energie a fost şi la Cornerul Antena. Festivalierii şi-au dat inclusiv testul de rezistenţă pe traseele Survivor.

"Am încercat proba cu cuburile, mi-a plăcut, m am descurcat cât de cât.", spune o fată.

"Am fost şi eu acolo implicata, prindem mingea, o recuperăm mai uşor, dar a fost frumos, o experienţă frumoasă.", adaugă şi o mamă.

Sau să guste cele mai gustoase preparate ale chefilor.

"Am în spate ceva care să facă totul să fie mai uşor, gustul şi aromele pe care chefii le-au adus aici, face ca totul să fie o joacă de copil.", explică Cătălin Rizea, bucătar.

"Este vorba de un brisket care este gătit la fum, este ceva foarte fraged si moale şi este partea anatomică a unui animal pe care trebuie să o preţuim la adevărata ei valoare. Dacă ar fi să asociez acest festival cu un preparat m as gândi la ocombinaţie fresh, este ceva cool, foarte bine împământit în zilele noastre.", spune chef Orlando Zaharia.

"Astăzi gătesc un sandvici special, pulled-pork, gătită lent, câteva ore la cuptor, marinată cu muştar, cu miere, cu toate ingredientele astea bune, ca să o marineze, să o facă moale, se topeşte în gură.", explică chef Ştefan Popescu.

"M-am gândit să le fac un preparat care îmi place mie şi care se potriveşte şi foarte mult cu festivalul. E un panino, un sandvici cu focaccia italienească şi porqueta.", menţionează chef Alexandru Sautner.

Festivalierii sunt aşteptaţi la distracţie până mâine.