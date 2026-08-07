Bulgaria înregistrează venituri suplimentare de ordinul milioanelor de leva pe fondul crizei generate de nivelul scăzut al Dunării, care a dus la o cerere mai mare de energie electrică în regiune și la creșterea exporturilor, a declarat ministrul Energiei, Iva Petrova, potrivit News.ro.

Bulgaria se laudă că face bani din exporturile de energie, în timp ce România resimte efectele secetei - Profimedia

Într-o intervenție pentru NOVA, oficialul bulgar a precizat că țara exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawați-oră de electricitate pe zi, volumele ridicate fiind susținute de situația energetică din statele vecine. Iva Petrova a arătat că infrastructura solidă de interconectare a Bulgariei cu sistemele energetice din regiune permite țării să valorifice actualele condiții de pe piața regională.

Ministrul a declarat că a vizitat recent Centrala Nucleară Kozlodui, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării este monitorizat permanent.

"În urmă cu două zile am vizitat Centrala Nucleară Kozlodui şi, într-adevăr, nivelul Dunării este la un minim record. Echipele de la faţa locului monitorizează situaţia 24 de ore din 24. Centrala funcţionează în prezent fără probleme", a declarat Petrova, conform Novinite.

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Potrivit acesteia, situaţia rămâne dinamică, însă, dacă nivelul fluviului se menţine în apropierea valorilor actuale în următoarea săptămână şi jumătate, sistemul energetic va continua să funcţioneze normal. Ea a dat asigurări că Bulgaria dispune de suficientă capacitate pentru a acoperi consumul intern, inclusiv prin centrale termoelectrice, sisteme de stocare în baterii şi alte resurse disponibile.

Petrova a evidenţiat dezvoltarea rapidă a capacităţilor de stocare a energiei în baterii în Bulgaria, afirmând că ţara a pus în funcţiune sisteme cu o capacitate de peste 6 gigawaţi în mai puţin de un an. Ea a adăugat că investiţiile realizate prin Planul de Redresare şi Rezilienţă au contribuit la consolidarea sistemului, în special în perioadele de vârf de consum.

"Ne ajută foarte mult, mai ales în perioadele de vârf de dimineaţă", a declarat ministrul.