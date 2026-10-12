Imagini spectaculoase de la "Calea Sfinților". 30.000 de pelerini au însoțit moaștele Sfintei Parascheva

Imaginile zilei vin de la Iaşi, acolo unde a avut loc procesiunea Calea Sfinţilor. Evenimentul, devenit în ultimii ani unul dintre cele mai emoţionante momente ale pelerinajului din capitala Moldovei, a strâns nu mai puţin de 30.000 de oameni.

Ccadrele surprinse din dronă arată amploarea procesiunii. Pe tot parcursul acesteia, accesul pelerinilor la Sfintele Moaşte a fost întrerupt.

Raclele cu Sfânta Cuvioasa Parascheva şi Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ au fost purtate pe străzile din centrul oraşului şi au poposit preţ de câteva minute la bisericile de pe traseu.

Abia după încheierea procesiunii moaştele celor doi sfinţi au fost aşezate din nou spre închinare în baldachinul de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

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