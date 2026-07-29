"Îi vom bate de-i va lua naiba". Trump ameninţă dur Iranul după atacurile asupra unor baze SUA din Iordania

Donald Trump amenință Iranul cu o ripostă dură, după atacul "surpriză" lansat de Teheran asupra unor obiective americane din Iordania. Președintele SUA a transmis, folosind un limbaj vulgar, că forțele americane "îi vor lovi puternic" pe iranieni.

Trump a ameninţat, într-un interviu telefonic acordat Fox News, că Statele Unite îi vor bate de-i va lua naiba pe iranieni (n.r. "beat the f*cking sh*t"). "Îi vom lovi puternic. Vor primi o bătaie zdravănă", a declarat Trump, citat de un corespondent al televiziunii americane.

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Trump: SUA vor lovi dur Iranul, ca represalii la atacurile care au vizat bazele americane din Iordania

Trump a descris atacul iranian asupra forțelor americane din Iordania drept un "atac-surpriză", în care militarii au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a doborî rachetele care se îndreptau spre ei.

Armata iordaniană a anunţat miercuri că a doborât cinci rachete iraniene, în timp ce Gardienii Revoluţiei au confirmat că au vizat instalaţii militare americane din Iordania.

Trump a declarat că "forţele americane au la dispoziţie doar câteva minute pentru a doborî aceste rachete balistice iraniene", potrivit jurnalistului Trey Yingst, care a vorbit cu preşedintele în afara postului.

SUA și Arabia Saudită au lovit grupări pro-iraniene în Irak

Liderul de la Casa Albă a mai spus că loviturile lansate de SUA şi Arabia Saudită împotriva grupărilor armate pro-iraniene din Irak au fost coordonate cu guvernul de la Bagdad. Potrivit Fox News, Trump a "numit aceste miliţii pro-iraniene un cancer pentru lume şi a declarat că ia în considerare avertismente suplimentare împotriva susţinătorilor Iranului".

Armata americană a anunţat miercuri că a lansat lovituri de precizie în Irak, alături de forţele saudite, împotriva unor "terorişti" aliniaţi cu Iranul. Avioane de luptă americane şi saudite au lovit mai multe situri logistice şi de armament în estul Irakului, a anunţat Comandamentul Central American (CENTCOM), într-o postare pe X.

CENTCOM a anunţat că loviturile au fost efectuate drept răspuns la peste 30 de atacuri cu drone în precedentele 72 de ore, despre care spune că au fost coordonate de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran.

IRGC le-a cerut militanţilor aliniaţi cu Iranul să atace trupele americane şi infrastructura energetică saudită, a informat CENTCOM, adăugând că atacurile asupra forţelor americane au fost lipsite de succes.

Cu puţin timp înainte, preşedinţia irakiană denunţase însă, fără a numi Statele Unite sau Arabia Saudită, "bombardamentele care au vizat bazele Forţelor de Mobilizare Populară" (FMP, cunoscute şi drept Hachd al-Chaabi), o alianţă de grupuri armate irakiene care include facţiuni pro-iraniene, considerându-le un "atac inacceptabil şi o încălcare flagrantă a suveranităţii Irakului, vizând instituţiile sale oficiale".