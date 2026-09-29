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Video Încă o femeie ucisă de partener, în Roman: a înjunghiat-o şi s-a aruncat de la etaj. Al 29-lea femicid în 2026

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Editor Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 17:49 | Modificat la 29.09.2026, 20:15

O crimă cutremurătoare a avut loc marți în municipiul Roman. O femeie de 42 de ani a fost ucisă de partenerul său, iar bărbatul s-a aruncat apoi de la etajul 4 al imobilului. Potrivit primelor informaţii, acesta ar fi intenţionat să îl rănească şi pe fiul femeii, un adolescent de 15 ani.

Potrivit IPJ Neamţ, Poliţia municipiului Roman a fost sesizată marţi, 29 septembrie, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o femeie fusese ucisă de concubinul său, care ar fi intenţionat să îl rănească şi pe fiul minor al acesteia.

Femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost atacată cu un obiect tăietor-înţepător de partenerul său, în vârstă de 45 de ani. După atac, bărbatul s-a aruncat de la etajul 4 al blocului. A fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, în stare gravă, fiind în comă.

Pentru femeie, însă, medicii nu au mai putut face nimic. Aceasta nu a supravieţuit rănilor suferite.

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În tot acest timp, fiul ei de 15 ani a fost găsit de poliţişti în afara oricărui pericol. Adolescentul se afla la faţa locului în momentul intervenţiei echipajelor de urgenţă.

Cazul a fost preluat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-au petrecut faptele şi care au fost împrejurările care au dus la tragedie.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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