"Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei

Crima Valentinei, tânăra de 28 de ani ucisă şi găsită într-o valiză în râul Olt, a declanşat un val uriaş de reacţii în mediul online. În timp ce mii de utilizatori şi-au exprimat revolta şi compasiunea, pe TikTok au apărut şi mesaje care transformă detaliile crimei într-o formă de intimidare.

De la empatie la ameninţări. Cum a fost transformată crima Valentinei într-un trend pe TikTok - Captură TikTok

Valentina avea 28 de ani şi o relaţie de doar câteva luni cu Vlad Bălțățeanu. Familia tinerei susţine că în această perioadă femeia fusese agresată în repetate rânduri şi că ajunsese să se teamă pentru viaţa ei. Cazul său a fost al 27-lea din acest an în care o femeie a fost ucisă de partener, potrivit datelor prezentate anterior de Observator.

Mama ei, Cristina Gâdea, s-a întors din Austria pentru a-şi înmormânta fiica şi spune că regretă că nu a apelat la poliţie.

"M-a sunat şi îmi zicea: "Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară". Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică. El a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: "Ce?!, totul e bine", a declarat Cristina Gâdea, mama Valentinei.

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Valentina îi arătase mamei urmele agresiunilor

Potrivit familiei, tânăra ar fi vrut să pună capăt relaţiei din cauza violenţelor.

"Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp", a povestit mama tinerei ucise.

Şi tatăl Valentinei spune că discutase cu fiica lui despre comportamentul violent al partenerului.

"Băi, tati, mama ta mi-a zis că ăsta te bate, e adevărat?". "Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că mi-a zis că de ce i-am dat unuia urmărire pe Instagram". Ferească Dumnezeu să fie în faţa mea", a declarat Petre Tănasie, tatăl Valentinei.

Relatările familiei despre agresiunile suferite de tânără au fost prezentate şi de Observator în zilele de după crimă.

De la revoltă la ironii şi ameninţări pe TikTok

Moartea Valentinei a produs însă reacţii foarte diferite în social media.

Mii de oameni au publicat mesaje de compasiune şi revoltă, dar au existat şi utilizatori care au ironizat victima sau au sugerat că aceasta ar fi fost responsabilă pentru ceea ce i s-a întâmplat.

În paralel, pe TikTok au început să circule două tipuri de videoclipuri.

Într-unul dintre trenduri, tinerele încearcă să evidenţieze diferenţa dintre temerile pe care femeile şi bărbaţii le pot avea la prima întâlnire: cea mai mare frică a unei femei ar fi să nu ajungă ucisă şi băgată într-o valiză, în timp ce temerea unui bărbat ar fi că ar putea plăti degeaba consumaţia de la restaurant.

Mult mai grave sunt însă mesajele în care chiar detaliile crimei Valentinei sunt folosite ca ameninţări la adresa femeilor.

"Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza"

Mai mulţi tineri au publicat mesaje care fac trimitere directă la valiza în care a fost găsit trupul Valentinei.

"Fetelor, fiţi cuminti, că scot valiza", este unul dintre mesajele distribuite în mediul online.

"S-ar putea să mă duc să dau geamantanul ăla din pod jos", se arată într-o altă postare.

Ceea ce în cazul Valentinei reprezintă unul dintre elementele unei crime pentru care procurorii au deschis o anchetă a ajuns astfel să fie utilizat în mediul online sub forma unei ameninţări sau a unei aşa-zise glume adresate femeilor.

Principalul suspect s-a predat în Elveţia

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morţii Valentinei, a fugit din România imediat după crimă, potrivit anchetatorilor.

Aceştia au stabilit că i-ar fi cerut unui prieten din Sibiu să îl ducă în Ungaria, sub pretextul că maşina lui s-ar fi stricat.

"Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea", a declarat pentru Observator Cristina Gâdea, mama victimei.

Bărbatul fusese dat în urmărire internaţională şi pe numele său fusese emis un mandat de arestare în lipsă. Marţi, acesta s-a predat autorităţilor din Elveţia.

Anchetatorii au percheziţionat timp de mai multe ore locuinţa în care cei doi trăiseră împreună. Pe salteaua din dormitor au fost găsite mai multe pete care par a fi de sânge, iar probele au fost ridicate pentru analize de laborator.

În spatele imaginii de hairstylist cunoscut în oraş, principalul suspect ar fi avut şi alte episoade de violenţă. O fostă iubită l-a acuzat de viol şi a cerut ordin de protecţie împotriva lui, tot pe fondul unor agresiuni.