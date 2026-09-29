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Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă pe podium la Paris, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Ce a purtat

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Editor N.T. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 11:36 | Modificat la 29.09.2026, 11:44

Nadia Comăneci a urcat pe podiumul de la Paris alături de nume sonore precum Jane Fonda, Eva Longoria și Kendall Jenner. Fosta mare gimnastă română a participat la show-ul L’Oréal Paris, organizat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, și a ales pentru această apariție o ținută semnată de creatori români.

Show-ul L’Oréal Paris a reunit personalități internaționale din lumea modei, cinematografiei și sportului. Printre vedetele prezente s-au numărat Jane Fonda, Eva Longoria și Kendall Jenner.

Pentru Nadia Comăneci, apariția are o semnificație specială. Fosta campioană olimpică este ambasador L’Oréal Paris și continuă să fie una dintre cele mai cunoscute personalități românești la nivel internațional.

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Nadia Comăneci a purtat o rochie ATU Body Couture și sandale HARDOT, ambele creații Made in Romania. Apariția sa a atras atenția nu doar prin prezența unei legende a sportului mondial pe podium, ci și prin alegerea unor branduri românești pentru unul dintre cele mai importante evenimente de modă ale anului.

N.T.
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