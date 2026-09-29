Peste 400.000 studenţi au început ieri anul universitar cu multe întrebări şi o tonă de calcule. Bani pentru cazare, masă şi transport, plus cărţi de specialitate...şi distracţie. Un tânăr din provincie care învaţă la Bucureşti trebuie să aibă la dispoziţie cel puţin 30.000 lei pe an, în medie, dacă stă la cămin. Iar suma creşte mult pentru cei care locuiesc cu chirie.

"Dragi tineri, dragi studenţi, păşiţi cu încredere, profitaţi de fiecare zi", a fost îndemnul profesorilor la început de an.

Studenţii din primul an au emoţii duble - pentru acomodarea la facultate şi la oraşul nou, în cazul celor care vin din provincie. Erica este din Constanța şi a intrat la Mecanică, la Politehnica Bucureşti.

Reporter: Te-ai uitat şi la chirii să vezi cât sunt?

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Erica, studentă: Da, foarte mult. Nu îmi permit. Sunt prețuri prea exagerate pentru nimic. Am un carnețel unde îmi notez absolut tot și... asta e ok, am un fel de buget pe săptămână.

"Pe lună am un buget de 2.000 și pe săptamână 500. Aș încerca să mă încadrez", a adăugat un alt tânăr student.

Studentă: "Eu sunt fată și nu prea plătesc. Îmi e bine"

O altă studentă spune că se descurcă mai bine, mai ales că nu prea plătește ea când iese în oraș.

"Cred că 400 și ceva de euro, cam așa este chiria. Dar am o colegă de apartament și e mai ușor. Eu încerc să cheltuiesc mai puțin, adică să am un minim de 50 de lei pe zi. Cu cluburile astea...nu știu...eu dacă sunt fată, nu prea plătesc în club. Mie îmi e bine", a spus aceasta.

Chiria este piatra de moară pentru bugetul unui student, de aceea mulţi încearcă să împartă cheltuielile.

"Să fii student în chirie la București înseamnă să scoți din buzunar peste 3.500 de lei în fiecare lună. Plătești 1.500 de lei pe chirie, 1.400 de lei pe mâncare, iar la final adaugi 680 de lei pe cheltuieli diverse: 80 de lei pe transport, 400 de lei pe utilități și 200 de lei pe materiale pentru facultate", spune reporterul Observator Marko Pavlovici.

Mihnea Costoiu: "Școala românească e împinsă spre ruină prin nepăsare"

Peste 15.000 de studenţi încep anul universitar la Politehnica București.

"Trăim o perioadă foarte grea în Educație...

Sunt ani buni în care bugetul educației nu a fost unul prea generos, dar de doi ani școală este pusă la zid...școala este umilită. Școala românească este împinsă spre ruină prin nepăsare, improvizație și decizii luate de oameni care nu înțeleg nici realitatea din clase, nici viitorul acestei țări", spune Mihnea Costoiu, rector UNSTPB.

La Ploieşti, Universitatea de Petrol şi Gaze are cu aproape 20% mai mulţi studenţi decât anul trecut. Patru din cinci absolvenţi îşi găsesc de lucru în domeniu în primul an după absolvire, unii chiar din timpul facultăţii. Iar mulţi studenţi vin din străinătate.

"Văd foarte multe porţi deschise în viitor", spune Ali Hakan, student.

Academia Navală Constanţa a primit și ea 600 de studenţi în noul an universitar.

La început de an universitar, studenții cer creșterea fondului de burse, acordarea acestora şi în vacanţe şi reducere de 90% la transportul pe calea ferată pe toate rutele.