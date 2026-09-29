Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a acordat un INTERVIU EXCLUSIV pentru Observator Antena 1. Cu o zi înaintea votului din Parlament, acesta a anunțat câte voturi are și cu cine mai negociază. Nu a ratat ocazia de a răspunde atacurilor lansate de Sorin Grindeanu cu o altă serie de atacuri frontale.

Siegfried Mureșan, omul propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier al României, a vorbit în EXCLUSIVITATE pentru Observator Antena 1.

Siegfried Mureșan: "Avem 200 voturi certe, trebuie să ajungem la 233"

"Imediat după ce decretul privind desemnarea pentru funcția de prim ministru a apărut în Monitorul Oficial am mers în grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR pentru a confirma sprijinul și toate cele trei partide au confirmat că parlamentarii lor vor vota în favoarea guvernului pe care îl propun. Avem în total 170 parlamentari. Am avut apoi discuții foarte bune cu grupul minorităților naționale. Dânșii își vor anunța mâine poziția și sunt foarte optimist. Din respect față de dumnealor îi las pe ei să anunțe cum vor vota.

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Am avut de asemenea discuții foarte bune cu parlamentari neafiliați și cu cei din grupurile mai mici, ca atare - realist vorbind - consider că aproximativ 200 voturi sunt certe în acest moment. Trebuie să ajungem la 233. Voturile pot veni fie de la grupurile mici, fie de la PSD.

Știu deciziile pe care PSD le-a luat, dar știu și răspunderea pe care PSD o are pentru această criză politică pe care a cauzat-o. Și dacă PSD nu va contribui la soluționarea acestei crize va fi sancționat de oameni. Oamenii așteaptă, pe bună dreptate, rezolvarea crizei politice.

Dacă PSD nu votează acum, nu va mai convinge pe nimeni că este un partid pro european. Pactizarea cu AUR este o cale fără întoarcere", a spus Siegfried Mureșan în dialogul cu Marius Gîrlașiu.

Siegfried Mureșan, atac frontal la Sorin Grindeanu: "Poziția lui este extrem de fragilă"

"Știu că parlamentarii PSD votează în general în bloc. Eu am încercat în repetate rânduri să dialoghez cu Sorin Grindeanu ca președinte legitim al partidului, pentru că nici mie nu mi-a plăcut când cineva a încercat să discute separat cu parlamentari ai PNL. Știu că sunt mulți parlamentari PSD care consideră că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită. Văd și ei că Grindeanu a luat partidul la 23% și l-a adus la 13%. Parlamentarii PSD care știu că PSD se va înjumătăți la următoarele alegeri sunt neliniștiți, pentru că stau în bănci și se gândesc că fie cel din stânga, fie cel din dreapta își vor pierde mandatul. Poziția lui este extrem de fragilă în partid, de aceea organizează aceste consultări înscenate în cadrul partidului. El are expresii ale unui președinte fragil care se află la o cotă mai mică de încredere decât cea a partidului", a mai spus acesta.

Siegfried Mureșan: "Anticipatele nu sunt soluția mea preferată, dar pot fi o soluție"

"Dacă guvernul pe care îl propun va trece, ne apucăm de treabă imediat și sunt convins că pornind de la sprijinul a trei partide parlamentare vom reuși să negociem și cu alte grupuri astfel încât să putem guverna stabil și să implementăm pachetul de reformă pe care l-am propus.

Presupunând că acest guvern nu va avea sprijin, criza politică va continua. Și știu că sunt mulți viteji care cred că au o soluție magică la această criză, dar nu au arătat-o în ultimele cinci luni. Deci ne vom întoarce în data de 5 mai. Singura certitudine pentru rezolvarea crizei politice este votarea acestui cabinet.

Dacă acest cabinet nu trecere, nu știu dacă președintele ar merge către Anticipate. Eu spun că Alegerile Anticipate nu sunt soluția mea preferată. Dar cu cât criza se adâncește, cu atât mai mult ele devin o soluție, pentru că trebuie să mergem să îi întrebăm din nou pe oameni ce vor. Dar alegerile anticipate ar mai aduce cel puțin trei luni de instabilitate. Această amenințare a Anticipatelor este însăși un factor de instabilitate. Investitorii nu vor investi mai mult în România având aceste perspective.

Dacă președintele ar fi desemnat imediat după 5 mai un premier, Anticipatele ar fi putut avea loc deja până acum și am fi avut un Parlament nou cu 4 ani de mandat în față și cu un guvern care să corespundă voinței oamenilor. Trei luni de instabilitate sunt de preferat totuși a doi ani de incertitudine", a continuat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan: "Nu am motive să cred că Nicușor Dan m-a desemnat cu rea intenție"

"Nu aș specula că Nicușor Dan m-a desemnat ca să nu trec de vot. Cred că președintele își dă seama că nici pentru domnia sa nu este bună această criză. Nici pentru întâlnirile sale externe. El însuși realizează că ar fi mai puternic acolo dacă criza de acasă ar fi rezolvată. Nu am motive să cred că m-a desemnat cu rea credință", a spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan: "România ar fi marginalizată dacă ar avea un guvern PSD-AUR"

"România ar fi marginalizată dacă ar avea un guvern PSD-AUR. Am fi ca Republica Moldova în timpul guvernărilor care pretindeau că ar fi proeuropene. Un guvern PSD-AUR nu ar reuși să obțină pentru România maximum din partea partenerilor noștri. PSD subestimează intențiile AUR. PSD, care nu a fost niciodată un guvern convins proeuropean, este atras de AUR, doar că AUR are propriul calcul politic. Iar calculul politic al AUR este să înlocuiască PSD și să devină partidul dominant. Cred că domnul Grindeanu se amăgește dacă crede că poate controla voturile AUR. Știu că instinctul de partid-stat al PSD încă există și domnul Grindeanu crede că poate controla totul în România, dar în ciuda asemănărilor comportamentale dintre PSD și AUR, AUR vrea ca el să fie în control. Cu certitudine AUR nu dorește să țină PSD în viață", a mai spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan: "Nu am informații despre scandalul KimberlyGate"

"Nu am nicio informație adițională, dar am văzut că după dezvăluirile din Wall Street Journal au apărut și alte informații. Și sunt convins că aceste publicații vor face și alte dezvăluiri. Dacă aș fi jurnalist de investigații, aș vrea să știu dacă a fost un caz izolat sau nu. Cred că suntem doar la începutul acestei serii de dezvăluiri", a mai spus el.

Siegfried Mureșan: "Discut în permanență cu Ilie Bolojan"

"Discut în permanență cu Ilie Bolojan și apreciez sprijinul venit din partea domniei sale și a partidului. Și apreciez implicarea PNL, USR și UDMR pentru crearea acestui cabinet. Sunt recunoscător pentru parteneriatul strâns pe care îl am cu Ilie Bolojan, cred că domnia sa a făcut multe lucruri bune pentru România și că va continua să facă", a conchis acesta.