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O şoferiţă din Timiş a vrut să facă o depăşire şi a provocat un accident. Femeia avea o alcoolemie de 1,37

Poliţist care opreşte la control o maşină O şoferiţă din Timiş a vrut să facă o depăşire şi a provocat un accident. Femeia avea o alcoolemie de 1,37 - Shutterstock
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 11:48 | Modificat la 29.09.2026, 11:51

O femeie de 29 de ani din Timiș a fost prinsă la volan, luni după-amiază cu o alcoolemie de 1,37 de mg/l de alcool în aerul expirat. Femeia a încercat să intre în depășire și a acroșat o mașină.

"În fapt, la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier pe DN6, în județul Timiș, polițiștii au oprit pentru control, la km 599, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 29 de ani", informează IPJ Timiș, citat de Mediafax.

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore

Potrivit polițiștilor, aceasta conducea mașina pe DN6, moment în care ar fi încercat să depășească o altă mașină. Șoferița a acroșat cealaltă mașină care, în urma accidentului, a fost proiectată în afara șoselei. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

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"În urma testării acesteia cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat", informează IPJ Timiș. Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

V.N.
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