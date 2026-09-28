Cheltuieli mari, locuri de muncă puține! Cel mai redus număr de posturi disponibile din toată Uniunea Europeană este la noi în țară! Într-o perioadă în care opt din 10 români cred că țara merge în direcția greșită, angajații se feresc să își dea demisia, iar cine este nevoit să își caute alt serviciu trimite sute de CV-uri până să găsească ceva. Cei mai afectați sunt tinerii și seniorii.

Cine caută un nou loc de muncă trece prin infern în această perioadă în care toată lumea se teme de criza economică.

"Este o perioadă foarte grea. Am încercat să caut...La unele dintre ele am fost chemat și nu mi-au convenit anumite criterii"

"Deocamdată am un loc de muncă, lucrez în mall, dar îmi caut în domeniul meu. Am terminat facultatea de comunicare, dar este destul de greu să găsesc", spun oamenii.

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Ioana nu găsește un loc de muncă de patru luni, de când compania la care lucra i-a restructurat postul. Deși a căutat insistent și are dublă specializare - marketing și vânzări - nu a primit nicio ofertă.

"Am aplicat la peste 200 de oportunități. Cam 10-15% m-au căutat. Am trecut prin etape de interviuri și diverse teste, nu am mai primit niciun răspuns, ulterior văzând că pe platformele de specialitate posturile sunt în continuare active" povestește Ioana.

Cum explică specialiștii fenomenul

Trei din patru tineri candidați se plâng că sunt în aceeași situație, iar specialiștii în recrutare le spun care ar putea fi punctul sensibil.

"Dacă ajung la interviu și procesul lor se întrerupe în momentul în care ei întâlnesc persoana de decizie pentru acel rol, asta înseamnă că poziționarea lor nu a fost ce trebuie. Să se asigure că este cel mai bun candidat de pe lista scurtă" spune Alexandra Hanganu, specialistă în recrutare.

Experții în resurse umane spun că situația va mai dura

La sfârșitul lunii trecute, în România erau înregistrați peste 260.000 de șomeri, în creștere față de începutul anului. Experții în resurse umane cred că situația va mai dura.

"Seniori, specialiști, manageri, aceștia, în general, în perioade mai tulburi din punct de vedere economic, au tendința de a fi mai stabili și abia apoi să-și caute altceva" spune Ana Călugăru, directoare de comunicare a unei platforme de recrutare.

"Majoritatea companiilor nu au în plan în acest moment nici extindere de business, nici mărire a numărului de angajați. În consecință, vorbim de înlocuiri, de angajări punctuale în joburi nou apărute. Doar o treime din companii maximum care au în plan să-și mărească numărul de angajați în perioada asta" explică specialista în resurse umane Oana Datki.

Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile acum în toată țara. Mai mult de jumătate sunt, însă, pentru persoane fără studii sau cu cel mult opt clase.