La doar o săptămână după ce Valentina a fost ucisă și aruncată pe Olt, într-o valiză, o altă tânără din Vrancea a fost omorâtă de soțul cu care era în divorț. Femeia de 27 de ani a fost înjunghiată mortal în timpul unei crize de gelozie. Totul s-a întâmplat în fața copilului lor, un băiat de 7 ani. Este a 28-a femeie care moare în România ucisă de partener în ultimul an. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

"Ea a zis mereu să îi dea câte o șansă, câte o șansă, câte o șansă" povestește prietena Ioanei.

Ioana a sperat până în ultimul moment că își poate salva căsnicia. După un mariaj de opt ani a decis, totuși să divorțeze, pentru că nu mai putea îndura agresivitatea soțului. Sâmbătă noapte, un scandal pornit din gelozie s-a terminat tragic. Bărbatul de 32 de ani a pus mâna pe un cuțit și a atacat-o pe tânără de față cu copilul de șapte ani.

"Nu ai cum să decizi să omori un om, nu ai cum să omori. Ea spunea mereu că se certau, spunea mereu. El îi lua tot salariul și se ruga de el să îi dea o sticlă de apă. Foarte trist. El este un psihopat. El a încercat să mă lovească și pe mine pe la spate, de am avut noroc cu o colegă care s-a băgat" mai spune prietena Ioanei.

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"Nu se poate, nu am cuvinte să mă exprim. Noi am vorbit aici pe drumeagul ăsta cu maică-sa și zicea că se ceartă, că trebuie să o ia de acolo, că nu se mai poate. Și nu a durat mult și am aflat nenorocirea" povestește o localnică.

Bărbatul s-a autodenunțat după ce și-a dat seama ce a făcut

Când și-a dat seama ce a făcut, bărbatul a pus mâna pe telefon și s-a autodenunțat. Polițiștii și echipajul medical au ajuns rapid la locuința celor doi, însă medicii nu au reușit să o salveze pe tânăra de 27 de ani.

"Chiar el, sâmbătă a fost să vorbească cu părintele aici la biserică, să îl roage să îi dea un sfat, dar ce s-a întâmplat... nu știu ce a fost acolo la ei" mai povestește localnica.

Reporter: Se purta urât cu ea?

Femeie: Da, foarte urât, foarte urât. De când s-au luat, foarte urât.

"Nu trebuia să facă treaba asta, nu trebuia. Nu știe ce îl așteaptă" spune un localnic.

Cei doi se judecau pentru custodia fiului lor

Cei doi se judecau pentru custodia fiului lor. Femeia de 27 de ani era vânzătoare la magazinul din sat, unde lucrase, în trecut, și soțul ei. Bărbatul a plecat apoi la muncă în străinătate, iar de puțin timp se întorsese acasă, în Vrancea.

"Și copilul la fel povestește traumele pe care le trăiau acolo. Când te găsea, te îmbrâncea, ca și în familie, înjurături și tot așa. Pentru că așa vedea la tatăl lui" mai povestește prietena Ioanei.

"Copilul lor acum este la bunicii materni. În altă localitate. Da, așa au dispus cei de la DGASPC, cu acordul dumnealor copilul să rămână la părinții din partea mamei" explică asistentul social Nicoleta Țigănuș.

"Noi femeile, când suntem abuzate să luăm măsuri preventive, să nu înaintăm. Ați văzut și fetița aia cu geamantanul. Și câte, și câte" mai spune o localnică.

Bilanțul femicidului din acest an în țara noastră a ajuns la 28 de victime. Ultima dintre crime a avut loc în urmă cu o săptămână, când Valentina a fost ucisă de iubitul ei și aruncată într-o valiză în apele Oltului. Individul, Vlad Bălțățeanu e în continuare de negăsit. A fost dat în urmărire generală după ce polițiștii au avut indicii că a fugit din țară prin Ungaria.