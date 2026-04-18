Video Incendiu de groază în Orăştie, 17 locuinţe sociale înghiţite de foc. Cauza incendiului
Incendiu violent, ieri după-amiază, în municipiul Orăştie din Hunedoara! 17 locuinţe sociale au fost înghiţite de foc.
Flăcările au izbucnit într-o hală cu lemne, acolo unde mai mulţi copii s-au jucat cu focul. În doar câteva minute, vâlvătaia s-a extins şi la imobilele sociale.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit şi autorităţile au găsit soluţii pentru toate persoanele rămase fără adăpost.
Pompierii au salvat din calea flăcărilor şi patru căţeluşi.
