Alertă pe Staţia Spaţială Internaţională. Astronauţii ar putea fi evacuaţi din cauza unor scurgeri de aer

Astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale se pregătesc pentru evacuare din cauza unei scurgeri de aer care se agravează. NASA a transmis că scurgerea are loc în segmentul rusesc al stației. Pentru moment, astronauților li s-a cerut să se adăpostească în naveta spațială, transmite Sky News.

În timp ce astronauții se află în siguranță în naveta de la bordul Stației Spațiale Internaționale și se pregătesc pentru o posibilă evacuare, un membru al echipajului rus încearcă să repare scurgerea de aer. Scurgerea de aer, care se agravează, are loc într-o zonă a laboratorului orbital, a transmis NASA, potrivit Sky News.

NASA spune că staţia "a avut probleme cu fisuri și scurgeri de ceva timp"

Un purtător de cuvânt al NASA spune că scurgerea de aer are loc în tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda.

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"Tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda, cunoscut drept PrK, a avut probleme cu fisuri și scurgeri de ceva timp, iar Roscosmos a luat până acum cât mai multe măsuri posibile pentru a limita situația", a declarat Bethany Stevens.

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Aceste fisuri "au reprezentat întotdeauna un motiv de îngrijorare", iar NASA le-a monitorizat îndeaproape. Împreună cu cosmonauții ruși, specialiștii au lucrat pentru "a determina cauza principală a fisurilor".

Ce este Stația Spațială Internațională

Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de omenire în spațiu. Este un laborator orbital folosit pentru efectuarea de experimente în condiții de gravitație redusă și reprezintă un parteneriat între cinci agenții spațiale din 15 țări.

Stația este locuită permanent din noiembrie 2000 și are un echipaj format din șapte persoane care trăiesc și lucrează la bord, deplasându-se cu o viteză de aproximativ opt kilometri pe secundă.

În 24 de ore, stația spațială efectuează 16 rotații în jurul Pământului, trecând prin 16 răsărituri și apusuri.

La bord există un spațiu de locuit și de lucru. De asemenea, există o sală de sport și o fereastră panoramică ce oferă o vedere de 360 de grade.

De pe ISS, astronauții și cosmonauții efectuează ieșiri în spațiu pentru construcția, întreținerea și modernizarea stației. Anvergura panourilor solare ale stației depășește 100 de metri, iar la bord există aproximativ 13 kilometri de cabluri.