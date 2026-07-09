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Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum

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Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.07.2026, 07:23 | Modificat la 09.07.2026, 10:19

Două beach-baruri, cu o suprafaţă de 600 de metri pătraţi, de pe plaja H2O din staţiunea Mamaia au fost distruse într-un incendiu, iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită de către pompieri.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, în noaptea de miercuri spre joi, înlegătură cu izbucnirea unui incendiu la un beach-bar pe plaja H2O din Mamaia.

La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi. Ulterior, focul s-a extins şi la un alt beach-bar.

Astfel, în urma incendiului, au ars două beach-baruri pe o suprafaţă totală de 600 de metri pătraţi. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.

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Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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incendiu mamaia plaja h2o
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