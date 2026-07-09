Gigantul american Meta lucrează la o pereche de ochelari inteligenţi care vor înregistra în permanenţă şi vor realiza fotografii la fiecare câteva secunde.

Ochelarii inteligenţi pregătiți de Meta stârnesc controverse: vor filma non-stop tot ce vede utilizatorul - Profimedia

Conform surselor citate de Financial Times, Meta vrea să promoveze ochelarii ca un produs "mereu conştient" de ceea ce se întâmplă în jur şi să folosească pentru asta funcţiile de înregistrare foto şi video.

Facilitatea ar trebui să permită utilizatorilor să „caute în amintiri” şi să revadă evenimente sau acţiuni pe care le-au uitat sau care au avut loc când nu erau atenţi.

Ca fiecare funcţie Meta de acest gen, există deja îngrijorări legate de intimitatea oamenilor, pentru că nu doar aceştia vor avea acces la înregistrări, ci şi compania americană.

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Meta ar evalua în prezent o serie de abordări, iar una dintre acestea ar fi urcarea înregistrărilor pe propriile servere, de unde să fie folosite de modelele lingvistice ale companiei pentru antrenare.

În acest caz, utilizatorii ar deveni cu sau fără cunoştinţă, lucrători neplătiţi ai gigantul american, contribuit la îmbunătăţirea AI-ului cu fiecare secundă a propriei vieţi.

Meta, care a renunţat la numele Facebook şi pentru a se depărta de vechile controverse, pare că rămâne o companie dispusă să compromită intimitatea oamenilor pentru colectarea datelor personale, indiferent că este vorba de antrenarea AI-ului ori de targetarea cu reclame.