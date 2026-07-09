Iranul avertizează SUA: "Dacă loviți, veți fi loviți". Bazele americane din Kuweit şi Bahrain au fost atacate

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au lovit joi bazele americane din Kuweit şi Bahrain, ca răspuns la atacurile lansate de Washington în Iran, şi au ameninţat că îşi vor extinde atacurile asupra altor ţări din regiune.

Iranul avertizează SUA: "Dacă loviți, veți fi loviți". Bazele americane Kuweit şi Bahrain au fost atacate - Profimedia

Într-un comunicat difuzat de televiziunea oficială Irib, Gardienii Revoluţiei afirmă că au lansat atacuri cu drone şi rachete împotriva „infrastructurilor şi instalaţiilor” bazelor americane din Arifjan şi Ali Al-Salem din Kuweit, precum şi din Juffair şi Sheikh Isa din Bahrain.

De asemenea, aceştia au ameninţat că îşi vor extinde riposta asupra altor baze din regiune în cazul în care Statele Unite ar lansa noi atacuri.

Principalul negociator iranian în discuţiile cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat joi că strâmtoarea Ormuz va fi deschisă numai în conformitate cu „condiţiile impuse de Iran”, în urma schimburilor de lovituri între cele două tabere din Orientul Mijlociu.

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"Statele Unite încă nu au înţeles că intimidarea şi nerespectarea angajamentelor lor nu mai rămân fără consecinţe", a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un comunicat publicat pe X.

"Să fim clari: dacă loviţi, veţi fi loviţi", a continuat el, adăugând că strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul tensiunilor, "va fi deschisă numai în conformitate cu condiţiile impuse de Iran şi nu sub presiunea ameninţărilor americane".