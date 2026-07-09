Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Un beach bar s-a prins din senin

Incendiu devastator în această noapte pe plaja H2O din Mamaia. Un bar de pe plajă s-a aprins din senin, iar flăcările au înghiţit totul în doar câteva zeci de minute.

În ciuda intervenţiei prompte a pompierilor, 300 de metri pătraţi s-au făcut scrum. Din fericire, însă, nimeni nu a fost rănit. Autorităţile trebuie să stabilească acum de la ce a pornit totul.

La fața locului au intervenit cinci autospeciale de pompieri şi un SMURD. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.