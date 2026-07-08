Decizii cruciale pentru siguranţa Europei şi a României la summitul NATO din Turcia! Ţările europene au decis să se apere singure, fără să se mai bazeze pe Statele Unite, şi să investească aproape 100 de miliarde de dolari în echipamente militare. Preşedintele Nicuşor Dan a negociat, însă, cu congresmeni de la Washington menţinerea trupelor americane în ţara noastră şi a anunţat că România preia iniţiativa de securitate în Marea Neagră - va proteja obiective importante.

O coaliţie de 12 ţări europene, printre care Marea Britanie, Franţa şi Germania, va investi 50 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o nouă generaţie de rachete cu rază lungă de acţiune care să protejeze Europa. În plus, aliaţii vor cumpăra sisteme de apărare anti-drone în valoare de 40 de miliarde de dolari, pentru România, Polonia şi ţările baltice.

"A fost un summit extraordinar de reușit. Investiţiile în apărare continuă să crească, noi capabilităţi sunt livrate, iar industria militară creşte producţia. Aceasta este fundaţia unui NATO mai puternic, mai corect şi mai capabil", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

90 de miliarde de dolari în rachete și sisteme anti-dronă

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Declaraţia finală a summitului, semnată şi de preşedintele Nicuşor Dan, conţine angajamentul liderii NATO de a întări Europa şi alianţa politico-militară. Documentul prevede şi acordarea unui ajutor de 70 de miliarde de euro Ucrainei anul acesta.

Textul a fost semnat şi de Donald Trump şi descrie Rusia drept o ameninţare pe termen lung. Asta i-a linişti pe şefii de stat şi guvern, mai ales că aici, în spatele uşilor închise, Donald Trump le-a spus aliaţilor că păstrează Statele Unite ale Americii în NATO. Asta după ce ieri declara că vrea să retragă toţi militarii americani din Europa.

La summitul NATO, preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis aliaţilor că România îşi asumă un rol mai important pentru securitatea Mării Negre. Garda de Coastă a testat astăzi un sistem autonom de supraveghere pentru detectarea dronelor marine şi supravegherea porturilor. Vehiculul poate sta cinci zile sub apă. În plus, navele din ţara noastră vor proteja cablurile subterane şi conductele de gaze din Marea Neagră, ajutate de Bulgaria şi Turcia.

"Am avut ieri o întâlnire cu o delegaţie de senatori americani preocupati de relația cu NATO. Am vorbit despre relația bilaterala cu interesul nostru de a menține și eventual de a extinde prezenta militara americana în România", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Până să ajungă liderii la declaraţia comună, Trump i-a criticat pentru că alocă prea puţini bani pentru apărare şi fiindcă nu l-au sprijint în campania din Iran.

"Spania este un partener îngrozitor în NATO. Nu participă, nu plăteşte... Nu vreau să am nimic de-a face cu Spania, vă rog să întrerupeți tot comerțul cu Spania!", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Şeful NATO l-a contrazis şi a dat exemplul României.

"Aeroportul din Bucureşti a fost închis două zile pentru traficul comercial pentru că aţi avut nevoie de el pentru operaţiunea Epic Fury", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Plan uriaș de apărare pentru Europa

Donald Trump a avut o întâlnire şi cu Volodimir Zelenski. I-a promis că va permite Ucrainei să producă sisteme de apărare aeriană Patriot şi că va negocia cu Rusia garanţii de securitate la sfârşitul invaziei.

"Daţi-mi o întrebare pentru Putin pentru că vorbesc cu el astăzi!", a declarat Donald Trump.

La tradiţionala fotografie de familie de la dineul oferit de preşedintele Turciei, Nicuşor Dan a fost plasat în spatele lui Donald Trump, iar Prima Doamnă a schimbat câteva cuvinte cu liderul de la Casa Albă.

"Au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate, domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.