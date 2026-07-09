Preşedintele Donald Trump a afirmat că oficialii de la Teheran l-au sunat pentru a-i propune un acord după atacurile repetate ale SUA în regiune, dar spus că nu ştie dacă "merită" să încheie un astfel de acord, relatează CNN.

Donald Trump: Iranul m-a sunat și vrea un acord, dar nu știu dacă mai merită - Profimedia

"M-au sunat acum puţin timp, vor aşa de mult să încheie un acord", a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, în drumul de întoarcere de la summitul NATO din Ankara. "Pur şi simplu nu ştiu dacă merită să încheiem un acord cu ei", a adăugat preşedintele.

Mai devreme, miercuri, Trump a declarat că armistiţiul dintre cele două ţări nu mai e valabil, după ce Iranul a atacat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz, iar SUA au ripostat.

"De fiecare dată când ne lovesc, noi îi lovim de 20 de ori", a spus Trump.

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După ce Comandamentul Central al SUA a anunţat noi atacuri împotriva Iranului, miercuri seara, Trump a ameninţat că acţiunile militare vor deveni "mult mai grave", dacă Iranul va lansa, la rândul său, alte atacuri.

"Aceasta este o răzbunare pentru bombardarea de ieri a navelor de către Iran. Dacă se va întâmpla din nou, lucrurile se vor agrava mult!", a scris Trump pe Truth Social. Împreună cu acest avertisment, Trump a postat o imagine cu o scenă violentă care părea să fie generată pe computer. Aceasta înfăţişa un nor uriaş de fum ridicându-se deasupra a două clădiri, cu un peisaj urban puternic iluminat în fundal. Utilizatorul care a postat-o iniţial a şters-o ulterior, adăugând: "Tocmai am verificat din nou şi această imagine nu este de astă-seară. Greşeala mea. Recunosc".

Avertismentul a venit după ce Trump a distribuit trei videoclipuri care păreau să arate pagubele provocate de atacuri, deşi nu a specificat unde şi când au avut loc acestea.

Atacurile de miercuri asupra Iranului, lansate de SUA, reprezintă cel puţin a patra serie de atacuri de la semnarea memorandumului de înţelegere între cele două ţări, la jumătatea lunii iunie.

Până în prezent, atacurile SUA - şi cele în replică ale Iranului - nu au atins amploarea geografică şi intensitatea celor desfăşurate în prima parte a războiului.

Deocamdată, amploarea atacurilor de miercuri rămâne neclară.

Decizia preşedintelui Donald Trump de a lansa o nouă rundă de atacuri asupra Iranului miercuri seara s-a datorat, pe de o parte, furiei sale că Strâmtoarea Ormuz nu este încă complet deschisă şi, pe de altă parte, faptului că Iranul a lovit nave care tranzitau strâmtoarea în timp ce el participa la un summit NATO, a declarat pentru CNN un oficial american informat despre context.

Frustrarea lui Trump a ieşit la iveală în faţa publicului în timp ce vorbea cu reporterii la Ankara, unde a declarat că, în opinia sa, armistiţiul „s-a terminat” şi a anunţat noua rundă de atacuri. Oficialul a spus că momentul ales de Iran pentru atacurile iniţiale din strâmtoare l-a iritat în mod special pe Trump, având în vedere că acestea au avut loc în timp ce Trump se întâlnea cu lideri străini pe scena mondială, la summitul NATO.

Oficialul a mai spus că Trump îşi pierde răbdarea în ceea ce priveşte ritmul negocierilor - în special pentru că Iranul pare să tragă de timp în discuţiile cu Washingtonul privind programul nuclear.