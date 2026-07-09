"Raliu" mortal pe drumurile din sat. Un şofer a pierdut cotrolul volanului şi a intrat într-un cap de pod

Accident grav în judeţul Suceava! Un şofer de 59 de ani a murit, după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un cap de pod. Martorii, dar şi imaginile de pe camerele de supraveghere confirmă faptul că bărbatul conducea cu viteză excesivă pe drumul din sat. Mai mult, poliţiştii au găsit în maşina acestuia mai multe sticle cu băuturi alcoolice.

Sunt imaginile dramatice suprinse de o cameră de supraveghere. Pe drumul din satul sucevean Mihoveni, şoferul goneşte cu viteză excesivă şi pierde controlul volanului la intrarea într-o curbă. Două femei, aflate pe marginea drumului, se feresc în ultima clipă.

Înainte de a se izbi în capul de pod, cu câteva sute de metri înainte, autoturismul ar fi acroşat această maşină, în timp ce era parcată aici, pe marginea drumului.

"A pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu, capul unui pod, iar, ulterior, autoturismul răsturnându-se, șoferul fiind proiectat în afara acestuia", a declarat Ionuţ Epureanu, IPJ Suceava.

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Impactul a fost atât de puternic încât victima nu a mai avut nicio şansă. Şocant este faptul că în vehiculul făcut un morman de fiare, agenţii au găsit mai multe sticle cu alcool. "La faţa locului a fost trimis un echipaj tip C care a găsit o persoană în stop cardio-respirator, cu leziuni incompatibile cu viața", a declarat Dan Teodorovici, SAJ Suceava.

"Bufnitura s-a auzit, eram în grădină în spate, cum ar descarca o maşină de butuci. Dacă s-a ridicat vreo 3 metri în sus şi când a căzut jos", a declarat un martor. Poliţiştii trebuie să stabilească acum toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.