Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament din municipiul Constanţa, iar 29 de persoane, printre care şi un copil, au fost evacuate. De asemenea, două persoane au suferit atacuri de panică şi au inhalat fum, iar acestea primesc îngrijiri medicale.

Incendiu dintr-un apartament din Constanţa. Au fost evacuate 29 de persoane - Shutterstock

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, sâmbătă seara, să intervină la un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Horia Agarici din municipiul Constanţa.

Din bloc au fost evacuate 29 de persoane, printre care şi un copil

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară de salvare de la înălţime, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi un echipaj SMURD. Pompierii au precizat că incendiul a fost stins şi au ars materiale textile şi mobilier din interiorul apartamentului.

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Din bloc au fost evacuate 29 de persoane, printre care şi un copil. De asemenea, două persoane au suferit atacuri de panică şi au inhalat fum şi primesc îngrijiri medicale la faţa locului.