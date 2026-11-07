Primire călduroasă pentru Papa Leon în Uruguay, prima țară vizitată de Suveranul Pontif în cadrul turneului său de 12 zile prin America de Sud. Peste 30.000 de oameni au luat parte la prima lui slujbă, oficiată într-un oraș la granița cu Argentina.

Prima slujbă a Papei pe tărâm sud-american a avut loc în Paysandú, un oraș care nu a mai fost vizitat niciodată de un lider al Bisericii Catolice. Mulțimi entuziaste l-au așteptat pe Pontif acolo, dar și în capitala Montevideo, un moment surprinzător într-o țară în care doar o treime dintre locuitori se declară catolici. La bordul unui Papamobil în miniatură, Leon s-a plimbat printre credincioși și a binecuvântat un bebeluș în uralele oamenilor.

"Sper să aducă multă speranță tuturor uruguayenilor."

"Sper ca Uruguay să devină o țară cu mult mai multă credință, iar oamenii să înceapă să creadă că aceasta umple viața și umple sufletul", spun localnicii.

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În primul discurs, Papa a cerut ca asistența medicală să fie accesibilă tuturor, indiferent de capacitățile financiare. Mesajul a venit la 25 de zile după ce el a fost operat de cancer la Roma.

"Slavă Domnului, datorită îngrijirilor medicale excelente pe care le-am primit sunt aici, astăzi, într-o stare destul de bună", a spus Papa Leon al XIV-lea.

După Uruguay, Papa merge în țara de origine a predecesorului său, Argentina, și apoi în Peru, unde a fost misionar două decenii. Acolo, este așteptat cu o statuie înaltă de 14 metri și grea de patru tone.