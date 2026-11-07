Video Accident în lanţ pe A1: patru maşini s-au ciocnit violent. O tânără de 20 de ani, rănită
Azi-noapte a avut loc un accident în lanţ. Patru maşini s-au ciocnit pe Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 23. O tânără de numai 20 de ani a fost rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Alarma s-a dat noaptea trecută după ce cele patru autoturisme s-au ciocnit violent pe autostradă.O tânără de 20 de ani a avut nevoie de intervenție a medicilor și a fost rănită.
La fața locului au fost mobilizați și pompierii din cadrul detașamentului Bolintin de al care au intervenit cu o autospecială de stingere.
Tânăra a primit primele îngrijiri la fața locului, iar mai apoi a fost transportată de urgență cu o ambulanță la un spital din Capitală. Pe timpul intervenției, traficul a fost restricționat pe autostradă, iar acum polițiștii încearcă să afle cum s-a întâmplat accidentul.
Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză. ➜