Azi-noapte a avut loc un accident în lanţ. Patru maşini s-au ciocnit pe Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 23. O tânără de numai 20 de ani a fost rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alarma s-a dat noaptea trecută după ce cele patru autoturisme s-au ciocnit violent pe autostradă.O tânără de 20 de ani a avut nevoie de intervenție a medicilor și a fost rănită.

La fața locului au fost mobilizați și pompierii din cadrul detașamentului Bolintin de al care au intervenit cu o autospecială de stingere.

Tânăra a primit primele îngrijiri la fața locului, iar mai apoi a fost transportată de urgență cu o ambulanță la un spital din Capitală. Pe timpul intervenției, traficul a fost restricționat pe autostradă, iar acum polițiștii încearcă să afle cum s-a întâmplat accidentul.

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