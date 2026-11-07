Sarmale fierte în oală de lut cu mămăligă, colivă decorată cu bomboane colorate sau mici la grătar cu murături. Nu vă citesc dintr-un meniu de restaurant, ci din portofoliul unei tinere din Cluj care a transformat manichiura în artă. Din gelul pentru unghii, sculptat cu multă migală, ies creaţii uimitoare care au devenit virale pe internet.

Printre miniaturile realizate pentru unghii se numără preparate tradiționale precum pasca, ouăle, drobul, salata boeuf, papanașii și platourile românești, dar și obiecte inspirate din viața de zi cu zi, precum sticla de spirt cu etichetă, grătarul cu mici sau televizorul bunicilor, decorat cu mileu și pește de sticlă.

"I-am făcut un mold pe care l-am umplut pentru că am vrut să fac efectul acesta de sticlă topită, însă sunt foarte mândră. Aici vă arătam şi câte încercări eşuate am avut până când să îmi iasă, daar mi se pare că a ieşit atât de drăguţ", se arată într-un clip de prezentare.

De la informatică la arta pe unghii. Cum și-a descoperit Mihaela pasiunea

Informatician de profesie, Mihaela Borza şi-a descoperit pasiunea în facultate. Şi a decis să o urmeze şi după studii, chiar dacă pe diploma ei scrie cu totul altceva.

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"Făceam unghii că nu aveam bani să mă duc să îmi fac unghiile undeva şi îmi făceam mie, dar de miniaturi şi sculpturi 3D, de vreo doi ani. E nevoie de foarte multă răbdare şi foarte mult lucru şi migală", a spus Mihaela Borza, nailartist.

Colţul în care lucrează seamănă mai degrabă cu atelierul unui artist, decât cu un salon de manichiură. Aici, Mihaela stă cu orele ca să-şi perfecţioneze tehnica. Deşi mulţi îi spun că e uluitor de talentată, i-a fost greu să accepte asta. Arta nu i se părea o meserie reală. Acum, îşi păstrează cu grijă fiecare operă şi vrea să strângă o colecţie impresionantă de simboluri româneşti.

Reporter: Pot fi purtate undeva unghiile astea?

Mihaela Borza: Dacă stai aşa şi nu faci nimic poţi să le porţi, dar dacă nu, nu. Ele pot fi purtate, dar nu-s practice deloc pentru că se agaţă, nu poţi să faci nimic cu ele. Pot fi purtate la un shooting, pentru o poză şi cam atât.

Am întrebat-o şi despre următorul proiect...

"Urmează, doar că ăsta e un proiect destul de greu, să fac o Dacia. Dar asta o să dureze, probabil o să dureze cel mai mult", a mai spus Mihaela.

Până acum, realizarea celei mai complexe unghii a durat 26 de ore.