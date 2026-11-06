Trei elevi de 15,16 şi 18 ani din Târgu Jiu, reţinuţi după ce s-au luat la bătaie în toaleta liceului

Trei elevi de 15, 16 şi 18 ani au fost reţinuţi de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe şi complicitate, în urma unui incident care a avut loc la un liceu din municipiul Târgu Jiu, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu - Biroul de Ordine Publică au fost sesizaţi vineri, prin apel 112, de un cadru didactic al unui liceu tehnologic situat pe strada Victoriei din Târgu-Jiu, cu privire la faptul că un elev ar fi fost agresat fizic în incinta şcolii.

Din primele cercetări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în jurul orei 10:40, în timp ce se afla în toaleta destinată elevilor de la parterul unităţii şcolare, un tânăr de 18 ani, elev în clasa a XII-a, ar fi fost implicat într-un conflict verbal spontan cu un minor de 15 ani, elev în clasa a IX-a, conflictul degenerând în agresiuni fizice reciproce.

Din cercetări a reieşit că în starea de conflict a intervenit un alt minor, de 16 ani, care l-ar fi imobilizat pe tânărul de 18 ani, facilitând agresarea fizică a acestuia.

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"În urma altercaţiei, tânărul de 18 ani a suferit leziuni traumatice, fiind preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În urma examinării medico-legale preliminare s-a stabilit că leziunile necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă în primejdie viaţa. Cei trei tineri bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, respectiv complicitate la lovire sau alte violenţe au fost reţinuţi pentru 24 de ore", a menţionat Miruna Prejbeanu.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru stabilirea întregii stări de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun