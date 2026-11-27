Intervenție contra cronometru a pompierilor constănțeni. Un apartament de la etajul 7 al unui bloc a fost cuprins de flăcări, iar mai mulți locatari au fost nevoiți să se evacueze de urgență.

Două femei au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, însă nu au fost transportate la spital.

De asemenea, o persoană a fost evacuată de către pompieri, iar alte zece au reușit să se autoevacueze. Din fericire, nimeni nu a suferit arsuri.

Incendiul a izbucnit aseară într-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc dintr-un cartier din Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Flăcările au cuprins mobilierul și mai multe bunuri din apartament, pe o suprafață de aproximativ 12 metri pătrați. Au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, iar acum pompierii urmează să stabilească cu exactitate de la ce a pornit focul.