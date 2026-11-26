Costumele de baie își fac loc în bagajele turiștilor pentru minivacanţa de 1 Decembrie. Indiferent dacă pleacă la mare sau la munte, sunt tentaţi de oferte cu răsfăț: masaje regale thailandeze, ritualuri cu ciocolată și terapii în cuplu.

Un complex hotelier de la Eforie Nord invită turiştii la patru zile de destindere. În piscina amenajată ca un labirint, turiștii se pot bucura de 16 zone cu hidromasaj și relaxare în apă încălzită.

"Am rămas plăcut suprinsă. Recomand. Sunt diferite zone pentru spate, pentru gât, cervical, dorsal. Adică chiar este foarte ok.", spune o femeie.

"Eu am venit mai devreme ca să nu prind aglomeraţia.", adaugă o altă femeie.

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La spa, ciocolata nu mai este doar răsfăț culinar. Terapeuții o folosesc într-un ritual de masaj care durează aproape o oră.

"Le recomandăm doamnelor, să încerce noul ritual choco relax. Vom avea în premieră foc de tabără, muzică live, multă voie bună şi distracţie.", spune Cătălina Cioarec, recepţioneră.

Alt hotel propune turiştilor destindere cu masaj asiatic şi băi în apă din lacul Techirghiol.

"În general, mergem, facem puţină mişcare la sală. Ulterior, stăm în bazinul care este cu apă din Techirghiol, o saună.", spune un turist.

"Deja avem un grad de ocupare mare, atât pe hotel, cât şi pe SPA. Avem masajul Thai Regal, avem masajul ayurvedic aromaterapeutic.", explică Mihaela Cucu, director medical.

Ofertele dulci sunt completate cu mese tradiţionale.

"Sunt aşteptaţi cu bezele, plăcinte, vin fiert, ciocolată caldă. Iar cina festivă din 30 noiembrie va fi cina tradiţional-românească.", spune Cristina Calispera, manager hotel.

Şi după tot răsfăţul de la SPA, avantajul turiştilor care vin pe litoral şi în extrasezon rămâne o plimbare pe malul mării, care se dovedeşte a fi cea mai bună terapie de relaxare.

Chiar dacă nu este zăpadă la munte, mulţi turişti aleg pentru minivacanţă staţiunile montane.

Răsfăţul la SPA nu mai înseamnă de mult timp, la munte, doar şezlong, piscină şi eventual zonă de saună. Vorbim de adevărate experienţe, de masaj sau detoxifiere, care practic adaugă sare şi piper unei zile obositoare pe pârtie sau pe traseele turistice.

"Caută o libertate, o relaxare. Cele mai căutate experienţe cred că sunt masajele. Terapie de cuplu, chiar acum ne aflăm într-un cabinet honeymoon.", spune Alexandra Ionescu, reprezentantă hotel.

O ședință de masaj costă între 110 și 350 de lei. Iar un pachet de două nopţi de cazare, cu demipensiune şi răsfăţ la SPA, poate ajunge la peste 500 de euro de cuplu.