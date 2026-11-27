Cum putem avea energie până la ultima oră de curs şi ce punem, de fapt, în ghiozdan pentru pauza de masă? Sunt întrebări la care elevii din judeţul Suceava au primit răspunsuri chiar de la specialişti. Timp de patru zile, nutriţioniştii au mers în mijlocul copiilor pentru a le preda lecţia de alimentaţie sănătoasă. Sub tema "Hrana care ne dă putere", proiectul îi învaţă pe elevi cum să facă alegeri echilibrate, uşor de pus în practică zi de zi, atât la şcoală, cât şi acasă.

Micul dejun a fost prima lecţie a zilei pentru elevii de la Colegiul Silvic "Bucovina" din Câmpulung Moldovenesc. Întrebaţi câţi dintre ei au mâncat înainte să ajungă la şcoală, puţini au putut ridica mâna. Aşa că nutriţioniştii au venit să le arate cum pot avea o alimentaţie echilibrată şi, mai ales, cum pot începe ziua cu energie.

Cafeaua şi energizantele iau locul micului dejun

"E în folosul tinerilor și nu trebuie să ascundem faptul că ei își încep ziua cu cafea sau cu un energizant. Aceşti copii au dreptul la o educaţie de calitate, inclusiv pe partea de nutriţie", a declarat Alina Cuciurea, manager Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc.

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Iar un mic dejun sănătos nu trebuie să fie nici complicat, nici costisitor.

"Un bol de ovăz, cu nuci, cu fructe, foarte multe variante pe care noi le putem lua alături, în ghiozdănelul nostru", a explicat Minodora Moroşan, nutriţionist dietetician.

Mai mult de trei din zece elevi sar peste prima masă a zilei

Specialiştii atrag atenţia că obiceiurile alimentare ale copiilor sunt îngrijorătoare. Mai mult de trei din zece elevi nu mănâncă dimineaţa, iar lipsa primei mese a zilei le poate afecta atenţia şi energia la ore.

"Dacă nu este alimentat corespunzător nu poate rezista până la ultima oră cu acea energie cu care şi atenţie cu care ar trebui să participe la ore", a subliniat Aurica Daneliuc, inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare ISJ Suceava.

Elevii recunosc că nu reuşesc întotdeauna să facă alegerile potrivite. Unii îşi propun să schimbe ceva, alţii recunosc că tentaţia este greu de învins.

Un mic dejun sănătos poate costa doar 5 lei

"Aş vrea să implementez mai mult, să mănânc mai mult sănătos, într-adevăr dimineaţa nu apuc să mănânc", a spus un elev.

"Uneori merg pe calea cea rea şi mănânc produse de patiserie", a adăugat altă persoană.

Iar argumentul că mâncarea sănătoasă costă prea mult nu stă în picioare, spun specialiştii. Un mic dejun echilibrat poate fi pregătit cu aproximativ cinci lei, iar o cină nu depăşeşte 12 lei.