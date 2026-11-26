Inaugurarea unui drum expres, programată peste câteva zile, a fost anulată pentru că hoţii au furat componentele unui pod. Agenţii de pază plătiţi să asigure perimetrul spun că nu au văzut nimic suspect. Acum, şoferii mai au de aşteptat luni de zile până la deschiderea circulaţiei pe şoseaua rapidă Brăila - Galaţi.

"Astea sunt materiale mai grele, de asta presupun că i-au tentat", menţionează Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Hoţii au furat componente care asigură legătura dintre piloni şi platforma podului peste Siret. Piesele de oţel au fost scoase din şantier fără ca paznicii să dea alarma.

62 de astfel de piese care fac parte din hobane au dispărut de pe şantier, au dispărut în urmă cu 5 luni.

Articolul continuă după reclamă

"S-au mai furat şuruburi, s-au mai furat chiar şi utilaje, s-au mai furat carcase de fier beton, dar hobane de la un pod hobanat, cu sisteme cu tot de prindere, nu s-a mai întâmplat", spune Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Cel mai probabil, hoţii au vândut componentele podului la fier vechi

Constructorul nu poate să le înlocuiască pe loc. Proiectate special pentru podul de pe drumul expres Galaţi - Brăila, au fost produse la comandă specială în Italia.

"Când trebuia să ne apucăm de montat, atunci s-a observat că nu sunt toate. Din punctul nostru de vedere, prin colaborare se poate face altfel", spune Gabriel Nunu, reprezentant UMB.

Reporter: Deci au venit la pont?

Reprezentant UMB: Ceva de genul. Sunt diferite dimensiuni, de la câteva kilograme până la zeci de kilograme.

Drumul Expres Brăila - Galați, care are puţin peste 10 kilometri trebuia inaugurat acum trei ani. Momentul a fost amânat de mai multe ori din cauza exproprierilor şi a probleme tehnice.

"Tot proiectul a ajuns la 99%. A mai rămas această bucată de pod, care fără hobane nu poate fi continuată pentru că ar risca prăbuşirea", explică Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

În urma furtului, lucrările sunt întârziate cu 6 luni

Peste 4 zile, pe 30 noiembrie, ar fi trebuit să circule autoturisme, să fie dat în folosinţă drumul expres Galaţi - Brăila, dar odată cu furtul acestor piese extrem de importante din structura podului, lucrările sunt întârziate acum cu aproximativ 6 luni.

Paguba este de peste un milion de lei. Poliţiştii au început acum o anchetă de amploare.

"Din primele verificări, a reieşit că faptele au fost comise în perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2025 şi luna iulie 2026", spune Oana Hahui, purtător de cuvânt IPJ Galaţi.

Hoţii au atacat de mai multe ore şantierele autostrăzilor. Primăvara trecută, de pe Autostrada Moldovei au fost furaţi din pământ 150 de metri de cablu electric, iar un tronson întreg a rămas fără lumină.