Vremea a ţinut cu bucureştenii la deschiderea primului târg de Crăciun din Capitală. Sectorul 6 a dat startul atmosferei de sărbătoare în Parcul Drumul Taberei, acolo unde sute de oameni au venit să participe la marea deschidere. Vizitatorii s-au bucurat de aprinderea luminiţelor, dar şi de un spectaculos foc de artificii care a luminat cerul. Cea de-a şasea ediţie a evenimentului aduce, în premieră, două atracţii: Labirintul şi Banca Zburătoare, care oferă noi ocazii de distracţie şi aventură.

Sute de oameni au venit la deschiderea primului târg de Crăciun din Capitală. Odată cu aprinderea luminiţelor festive, cerul a fost colorat de un spectacol inedit de artificii. Patrick are 11 ani şi a participat şi el la marele eveniment.

”Au fost nişte luminiţe foarte frumoase. Artificiile au durat foarte mult timp şi chiar s-a inspirat că poţi veni la acest târg că ai încredere aşa. Nişte cartofi chips pe băţ aş vrea să mănânc, că eu sunt fan cartofi, şi poate ceva dulce”, spune Patrick.

Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit atracţii pentru toate vârstele: un patinoar generos, o roată panoramică şi 70 de căsuţe pline cu bunătăţi tradiţionale, deserturi şi băuturi de sezon. Bineînţeles, cei mici vor fi cei mai fericiţi. Ei pot călători pe drumul renilor spre Laponia cu ajutorul unei sanii VR şi au ocazia să-l întâlnească pe Moş Crăciun.

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În fiecare seară până pe data de 1 decembrie vor fi concerte cu muzică live de la ora 20:00. De luni până vineri, programul începe la ora 15:00 şi se încheie la ora 22:00, iar în weekend, startul se dă la 11:00 dimineaţa, iar distracţia ţine până la ora zece seara.

Anul trecut, peste un milion de vizitatori au trecut pragul evenimentului.

”Ne aşteptăm să fie acelaşi număr de vizitatori şi anul acesta. Sunt tot mai mulţi străini. Sunt foarte mulţi români care vin din alte oraşe sau din jurul Bucureştiului sau chiar mai departe ca să viziteze acest târg. S-a încetăţenit ca un eveniment de calitate şi ne bucurăm, asta ne-am dorit”, spune Paul Moldovan, primar sectorul 6.

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are porţile deschise până pe 27 decembrie. Aseară s-a deschis şi Târgul de Crăciun din Piatra-Neamţ, iar atmosfera feerică a fost completată de zăpadă.

Programul Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei: