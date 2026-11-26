Schimbare importantă pentru pacienţi. De la 1 decembrie, buletinul electronic va putea fi folosit ca un card de sănătate. Pentru bolnavii care au această carte de identitate electronică, înseamnă mai puține griji atunci când merg la medic.

După ani de drumuri la medic, Carmen stie deja zilele in care cardul de sanatate nu merge pentru ca sistemul se blochează.

"Nu reacționa sistemul. Părea că e foarte aglomerată rețeaua sau, mă rog, probabil că accesau foarte mulți medici în același timp. (...) Ar trebui să fie toate datele centralizate pe un singur card", a spus Carmen, în vârstă de 65 de ani.

Mulți pacienți s-au confruntat cu aceeași situație.

Articolul continuă după reclamă

"Nu a funcţionat, mai ales la început de lună. Se întâmplă chestiile astea", a spus o persoană.

Si medicii au viaţă grea, mal ales ca noua varintă a venit deja cu propriile probleme.

"Cardurile noi, deși am achiziționat aparatele, încă nu funcționează buletinul, citirea lor. (...) Cardul de sănătate, cel vechi, încă funcționează, dar cu deficite. Sunt mulți pacienți care nu mai pot să-l folosească, fiind demagnetizat sau pierzându-l", a explicat Andrada Rădulescu, medic de familie.

CNAS lucrează în continuare la adaptarea platformei informatice, astfel încât pacienții să poată utiliza atât cardul de sănătate, cât și cartea electronică de identitate.

"Platforma informatică din asigurări de sănătate a suferit o retransformare din punct de vedere al securității cibernetice. Avem astăzi o platformă mult securizată, la standardele europene înalte", a declarat Larisa Mezinu Bălan, președinte interimar al CNAS.

De la 1 ianuarie cei care au buletin electronic nu mai au nevoie de card. Dacă pacienții folosesc o dată cartea electronică de identitate la medic, aceasta va deveni apoi singurul document care poate fi utilizat pentru semnarea serviciilor medicale. Pentru bolnavii care nu au buletin electronic rămâne cardul de sănătate.

"Se întâmplă de foarte multe ori să nu ai cardul de sănătate, care îți trebuie în mod evident, dar îl folosești de câteva ori pe an. (...) Este un lucru care ar trebui să ușureze lucrurile", a spus o persoană.

Cartea electronică de identitate se obține cu programare online sau direct la orice serviciu de evidență a populației. Prima carte electronică este gratuită pentru persoanele de peste 14 ani. Iar autoritățile pregătesc și integrarea cardului de sănătate în RO Wallet, portofelul digital al statului.