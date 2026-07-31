Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineaţă la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Focul a pornit de la o chilie și s-a extins la o clădire în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii şi cantina. Un bărbat care ajuta la activităţi administrative în mănăstire a fost surprins de flăcări în interiorul clădirii. Pompierii i-au găsit trupul carbonizat.

Incendiul violent anunțat prin apel la 112 a cuprins atât spațiile de cazare de la mănăstire, dar și mai multe spații de depozitare, arhiva, dar și cantina mănăstirii.

Ce au găsit pompierii în chilii, după stingerea focului

Când au ajuns acolo echipajele de pompieri au început imediat stingerea incendiului. Dar focul ardea pe o suprafață de cel puțin 400 de metri pătrați. După lichidarea incendiului s-a început verificarea camerelor. Într-una dintre acestea a fost găsit corpul carbonizat al unui bărbat. Totodată, salvatorii au găsit în mai multe chilii şi cărți de tarot și de ghicit. Unul dintre preoți spune că acestea aparțineau muncitorilor care mai stăteau acolo.

Articolul continuă după reclamă

Din primele verificări se pare că este vorba despre un bărbat care obișnuia să ajute la diverse treburi și activități gospodărești din cadrul mănăstirii. Rămâne de văzut care este cauza acestui incendiu. S-a deschis și o anchetă în acest caz.