Video Eclipsă totală de Soare pe 12 august. Fenomenul spectaculos care ar putea aduce schimbări pentru toate zodiile
August aduce multe mutaţii şi mişcări interesante. Jupiter ne dă curaj de Leu. Iar lucrurile încep să se aşeze, căci am scăpat de Mercur Retrograd! Venus aduce armonie în Balanţă, iar la mijlocul lunii ne aşteaptă un fenomen spectaculos şi rar: Eclipsa de Soare! Cum se traduc toate acestea în viaţa noastră a explicat pe larg astrologul Risvan Vlad Rusu, invitat la Observator 12.
Invitat: Știu că unii mai o dau pe catastrofe, dar nouă ne place să ne simțim bine, așa încât eclipsa asta din 12 august să știi că aduce multe lucruri bune.
Prezentator: Minunat. Hai să le luăm așa pe rând.
Invitat: Uite, Berbecul, de exemplu, o să fie pe aventură, energie, focus, chef de viață, experimentăm lucruri noi, trebuie să ne mișcăm, trebuie să ne plimbăm, trebuie să facem toate lucrurile care necesită dinamism, pentru că brusc în viața lui apare fericirea, așa că baftă, Berbecule.
Prezentator: Deci a fost amorțit, ce s-a întâmplat?
Invitat: A fost un pic mai amorțit, că na, asta este, dar acum, odată cu 12 august, această eclipsă care activează sectorul de relații, colaborări și parteneriate îl face să lucreze întotdeauna în doi sau în grup, nu mai este de unul singur.
Asta în opoziție cu Taurul, care, sărăcuțul, el știe unde vrea concediu: acasă. El vrea să se simtă bine, el vrea să fie relaxat, vrea să fie cu familia, vrea să fie cu cei dragi, vrea să nu aibă responsabilități și tocmai de asta recomand să-și mai pună și telefonul pe modul avion din când în când, pentru că, din păcate, indiferent de ce vrea el, nu prea poți să scapi întotdeauna basma curată, așa că dacă vrei izolare, este alegerea ta să te izolezi. El e pe liniște.
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Prezentator: Gemeni, în schimb?
Invitat: Gemenii sunt pe comunicare. Gemenii vor să transmită, gemenii vor să vorbească, gemenii vor să comunice, să zică și să fie auziți. Dar, atenție, sunt atât de comunicativi încât în luna august, gemenii știi ce devin? Maeștrii flirtului. Ei, din păcate, dacă sunt într-o relație, mare grijă la scandaluri cu partenerul sau partenera, pentru că se vede ce faceți. Asta e, nu se poate ascunde. Și se află, da.
Prezentator: Bun. Raci?
Invitat: Băi, Racule, hai să fim serioși. Acum intră Marte în Rac. Dacă intră Marte în Rac, asta nu înseamnă că racii brusc o să devină niște războinici. Ba, din potrivă. Ei merg pe vibe-ul de pace, de liniște, dar nu o pace pasivă, ci o pace căutătoare de dreptate. Și vezi că scrie acolo: sectorul financiar este deblocat odată cu eclipsa din 12 august, așa încât nu numai că o să fie pacifiști, ci o să meargă și la shopping destul de mult. O terapie foarte bună pentru raci. Aș putea spune că ei chiar așteaptă eclipsa.
Prezentator: O, da, da, da. Este bună pentru ei. Lei?
Invitat: Leii sunt vedeta lunii august. Punct. Din toate punctele de vedere. Nu doar că Jupiter este în Leu, dar toate configurațiile și trigoanele care apar îi fac să fie vedete, îi fac să fie pe val, să fie apreciați, să fie recunoscuți, să fie plini de succes, mai ales în carieră și profesie. Dar, atențiune, națiune, leii devin un pic mai egoiști decât sunt de obicei. Așa că dacă aveți rude Lei, vreau să vă purtați un picuț mai pe coji de nucă cu ei, ca să nu sară.
Fecioarele, să știi că au o lună duală. În primul rând, Soarele, odată cu 23 ale lunii, o să intre pe la ei pe acolo și o să intre frumos în Fecioară și o să le dea energie, dar până când intră în Fecioară, ei vor să fie foarte centrați și foarte împământați și în prima parte a lunii ei vor căuta întotdeauna siguranță și certitudini, vor fi destul de pisologi și, fii atentă, odihnă și analiză.
Asta înseamnă că în prima parte a lunii este bine ca ei să-și încarce bateriile, pentru că odată cu 23 august, Fecioarele intră pe valul lor.
Vorbim noi luna viitoare.
Cu Venus în Balanță, ce crezi că o să se întâmple? Trei lucruri. În primul rând, noroc financiar, pentru că Venus este una dintre planetele financiare.
Un noroc social fantastic. Ies mai mult decât au ieșit până acum. Se întâlnesc cu prietenii. Eu o să-ți spună: ies și eu o oră și vine după 12 ore înapoi acasă. Trebuie să fie întotdeauna în grup.
Dar în același timp, Venus, să nu uităm, aduce și romantismul. Astfel încât Balanțele care sunt într-o relație o să descopere o nouă fațetă, mult mai delicată și mult mai drăguță, a modului de a relaționa.
Prezentator: Ce frumos. Pare că pentru ei, pe toate părțile, e așa. Câte un pic din toate, de fapt.
Scorpionul este focusat pe carieră. Scorpionul e un pic mai tacit în luna asta, să ne înțelegem. Și pe plajă, Scorpionul o să fie fie cu laptopul, fie pe telefon, o să mai scrie un mail, o tranzacție, ceva. Pentru că cariera, cunoașterea, recunoașterea, învățarea, călătoriile, focusul pe tot ce înseamnă creștere, astea sunt caracteristicile Scorpionului.
Invitat: Dar ia uite acolo: viață socială plină și energie să mute munții. Slavă Domnului, are loc în timpul lui să bage și cariera, dar și să se simtă bine. Cu toții ne dorim asta, dar nu oricine poate.
Săgetătorul în august, el vrea, săracul, să meargă în vacanță, dar este tocilarul verii, pentru că el vrea să învețe lucruri noi, vrea să se educe la cursuri, vrea să primească diplome, vrea să fie recunoscut, să fie în centrul atenției.
Ceea ce nu este deloc rău. Educația, slavă Domnului, pentru Săgetător anul acesta e talisman norocos.
Dar foarte mare atenție: vacanțele în doi, astea sunt cheia. Mergi tu cu partenerul. Acestea sunt vacanțele pe care le priești. Dacă nu ai un partener, pentru Săgetător transformă-te tu în cel mai bun prieten al tău.
Comunicarea cu sinele este cheia.
Capricornii, dragii de ei, o să învețe că banii pot să apară și fără să facă ei ceva, că știm cum sunt Capricornii. Este o lună fantastică în care au noroc financiar, pot primi bani din diverse surse, pot primi chiar moșteniri.
Dar esența lunii pentru ei, Venusul ăla din Balanță, îi afectează în mod pozitiv și îi face să se deschidă amoros.
O să vezi niște Capricorni îndrăgostiți ca în desenele animate. Ca niciodată.
Vărsătorii?
Hai să fim serioși. Jupiter ăla în Leu nu stă degeaba acolo, Leul fiind zodia opusă lui. Avem nevoia de a fi recunoscuți, avem nevoia de a fi conectați.
Contracte noi, legături noi, conexiuni noi, clienți noi, domenii noi. Luna august este luna schimbării, dar este o schimbare mai mult a conștiinței, în care Vărsătorul conștientizează că vrea mai mult.
Atenție și aici. Știm că un coleg de-al nostru e în vacanță, dar poate se uită la noi.
Este o lună în care relațiile amoroase ale Vărsătorilor trec la următorul nivel. Mai oficial.
Peștii sunt infuzați de energie, dar ei nu sunt obișnuiți să-și folosească energia asta într-un mod foarte eficient și atunci mare grijă la sănătate. Mâncați bine, dormiți bine, faceți lucrurile comune, că n-avem voie să dăm alte sfaturi și, foarte, foarte important pentru Pești, mare grijă la finanțe.
Pentru că modul în care îți cheltuiești banii poate să fie unul compensator al bucuriei tale sau poate să fie unul inteligent. Peștii au nevoie de rațiune.
Pentru că luna august, în esență, este o lună a relaxării și toate zodiile avem nevoie să fim echilibrate între relaxare și muncă.
Aș vrea cumva să tragem o concluzie. Dacă te relaxezi, ulterior ai și energia necesară să faci lucruri bune și frumoase. Dacă nu îți iei această pauză de august, care nu înseamnă neapărat toată luna, apare un risc de burnout care este foarte pregnant, de exemplu, la Berbeci, foarte pregnant la Scorpioni și la Săgetători, pentru că burnout-ul ăsta apare când ei vor să facă non-stop câte ceva.
Uneori, tot ceea ce e bine să facem este să bem o apă rece pe plajă, ascultând pescărușii.
PREVIZIUNI PENTRU BERBEC
- eşti de neoprit în tot ce îţi propui
- noroc nesperat în proiecte creative şi afaceri de suflet
- flacăra pasiunii arde intens în cuplu
- posibilitatea unei noi relaţii, pe tot parcursul lunii
PREVIZIUNI PENTRU TAUR
- te simţi mai ataşat de familie şi de casă
- resetare completă a liniştii interioare
- investeşti în locuinţă şi în propria stare de bine
- momente de calitate alături de partener
PREVIZIUNI PENTRU GEMENI
- idei noi şi conversaţii efervescente
- obţii contracte avantajoase
- poţi risipi rapid veniturile
- ai nevoie de linişte, spre finalul lunii
PREVIZIUNI PENTRU RAC
- laşi în urmă toate dramele emoţionale din iulie
- îţi recapeţi încrederea în tine
- sectorul financiar, deblocat din 12 august
- relaţiile de cuplu, mai calde şi mai ancorate în realitate
PREVIZIUNI PENTRU LEU
- eşti vedeta absolută a lunii
- oportunităţi profesionale nenumărate
- străluceşti în iubire
- îţi aminteşti să fii atent şi la nevoile partenerului
PREVIZIUNI PENTRU FECIOARĂ
- prima parte a lunii, ideală pentru odihnă şi analiză
- la birou, lucrezi excelent în culise
- pune graniţe clare între muncă şi timp liber
- răspunsuri în iubire, de la mijlocul lunii
PREVIZIUNI PENTRU BALANŢĂ
- suflu proaspăt în viaţa ta socială
- profituri substanţiale din proiectele de grup
- capeţi o stare bună pentru că aparţii unei comunităţi unite
- Luna Plină îţi luminează sectorul iubirii
PREVIZIUNI PENTRU SCORPION
- cariera şi imaginea ta publică, sub reflectoare toată luna
- Eclipsa de Soare deschide uşi spre promovare
- viaţă socială plină şi energie să muţi munţii
- învaţă să mai laşi de la tine, în iubire
PREVIZIUNI PENTRU SĂGETĂTOR
august, luna călătoriilor lungi şi a cunoaşterii
proiectele educaţionale îţi aduc succes financiar
stare generală de optimism debordant
vacanţele în doi, favorizate
PREVIZIUNI PENTRU CAPRICORN
- îţi reorganizezi mai atent priorităţile
- sectorul banilor comuni, foarte bine susţinut
- problemele financiare amânate se rezolvă
- pasiunea, la cote maxime în viaţa privată
PREVIZIUNI PENTRU VĂRSĂTOR
- relaţiile şi parteneriatele, pilonii lunii august
- Eclipsă Solară în sectorul tău matrimonial şi de colaborare
- stabilitate financiară prin semnarea unor noi contracte
- moment culminant în celebrarea iubirii mature
PREVIZIUNI PENTRU PEŞTI
- energie pozitivă întreaga lună
- eşti mai eficient ca niciodată la locul de muncă
- investiţiile în propria sănătate dau roade spectaculoase
- dragostea, în prim plan din 23 august